Nicht beliebt? Prinz Harrys Biografie wird oft von Urlaubern zurückgelassen

Von: Sven Trautwein

Ist die Biografie von Prinz Harry nicht so beliebt? Vielerorts bleibt das Buch nach dem Urlaub zurück und sorgt für Probleme.

Endlich Urlaub mit der perfekten Sommerlektüre. Abtauchen in spannende Geschichten. Für viele Reisende ist dies die perfekte Kombination, um einen unvergesslichen Urlaub zu erleben. Für viele Urlauber ist neben Krimis und Unterhaltungsromanen die Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) von Prinz Harry im Urlaubsgepäck mit dabei. Doch das Buch führt in manchen Regionen zu einem regelrechten Müllproblem.

Die Biografie von Prinz Harry wird gerne am Urlaubsort zurückgelassen und sorgt für Probleme. © Parsons Media/Imago/Penguin Randomhouse (Montage)

„Reserve“ wird im Urlaubsort zahlreich zurückgelassen

In „Reserve“ möchte Prinz Harry seine Perspektive darlegen, nachdem er sich jahrzehntelang mit falschen und erfundenen Geschichten über sich in der Klatschpresse konfrontiert gesehen hatte. Die Biografie enthält zahlreiche Enthüllungen, wie zum Beispiel den Moment, in dem Harry seine Unschuld verlor, wie er die Schauspielerin Meghan Markle kennenlernte, oder auch die Hintergründe hinter der Auseinandersetzung mit seinem Bruder, Prinz William.

Die Urlauber, die „Reserve“ von Prinz Harry im Gepäck hatten, scheinen ihre Ausgaben dieser Biografie nur selten in ihr heimisches Bücherregal stellen zu wollen. Man könnte es auch auf verschiedene Weise dort einsortieren. Laut The Sun wurden hunderte Exemplare in beliebten Ferienorten in Hotelzimmern, am Pool oder sogar in Mülleimern zurückgelassen. Zoe Harris, die Leiterin der Kundenabteilung beim britischen Reiseveranstalter „On the Beach“, berichtet von solchen Vorfällen in ihren Resorts in Spanien, Griechenland und der Türkei und betont, dass solche Massenrücklassungen bisher noch nie erlebt wurden. Dabei hat Bestseller-Autorin Donna Leon erst kürzlich geäußert, dass alte Bücher auf den Müll könnten.

Laut Zoe Harris, die sich in einem Interview mit The Sun äußerte, sind die Fundbüros in beliebtesten Resorts mit Exemplaren von „Reserve“ regelrecht überfüllt. Zuerst hatten einige Hotels begonnen, die Exemplare an das Fundbüro zu schicken, doch hier seinen die Regale mittlerweile voll. Vielleicht wären Bücherschränke eine Möglichkeit? Es gibt verschiedene Wege, Bücher weiterzugeben.

Prinz Harrys Memoiren, die er zusammen mit Ghostwriter J.R. Moehringer verfasst hat, sorgten bei ihrer Veröffentlichung am 10. Januar für einen beeindruckenden Rekord. An diesem Tag wurden stolze 1,4 Millionen Exemplare des Werks verkauft, was der Verlagsgruppe Penguin Random House den bisher besten Verkaufsstart bescherte. Warum gerade „Reserve“ oft zurückgelassen wird, war bisher nicht abschließend geklärt. Vielleicht um Platz für Reiseandenken zu schaffen?