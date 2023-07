Neuer Thriller von Sebastian Fitzek: Fans sind auf Social Media begeistert von der Ankündigung

Von: Sven Trautwein

Im Oktober ist es endlich wieder so weit: Deutschlands bekanntester Thriller-Autor, Sebastian Fitzek, bringt sein neues Buch heraus. Die Fans sind begeistert.

Bislang hat Sebastian Fitzek 24 Psychothriller veröffentlicht. Sein neues Buch „Die Einladung“ steht bereits in den Startlöchern und soll im Oktober erscheinen. Die Fans sind begeistert und zeigen ihre Begeisterung auf Social Media, wo die Ankündigung bereits für Aufregung sorgt. In diesem neuen Werk entführt uns der Bestseller-Autor in die winterlichen Alpen, wo ein verlängertes Wochenende zu einem ganz besonderen Klassentreffen führt – ganz anders als in seinem vorherigen Roman „Elternabend“. Die Lesungen für das neue Buch sind online bereits stark nachgefragt, und die Vorfreude unter den Fans ist groß, wie Sie auf 24books.de lesen können.