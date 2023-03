Natur- und Klimaschutz im eigenen Garten: Der Ratgeber

Von: Jessica Bradley

Natur- und Klimaschutz ist essenzieller geworden denn je. Doch was kann man als Einzelperson dafür machen? Der Ratgeber von Cornelia Gutjahr hilft Ihnen dabei.

Natur- und Klimaschutz kann im eigenen Garten anfangen. Vom Wasser sparen beim Gießen, natürlichem Dünger, Pflanzenschutz ohne Gift bis zu heimischen insektenfreundlichen Pflanzen, können Sie viel tun, um die Natur zu schützen.

Der Ratgeber von Cornelia Gutjahr beginnt wortwörtlich am Anfang: die Entstehung der Natur und ihr natürlicher Kreislauf. Aufgebaut, um die darauffolgenden natürlichen Möglichkeiten zu optimieren. Gegliederte Themenbereiche sorgen für eine gute Übersicht. Im Gegensatz zu den üblichen dicken Wälzern, ist dieser Ratgeber handlich. Bilder, Tabellen und schematische Darstellungen helfen Ihnen bei einer einfachen Umsetzung.

Wiese oder Rasen? Zaun oder Hecke? Welche Baumarten sind geeignet und was ist für den Kompost am besten? Natur- und Klimaschutz fängt im eigenen Garten an. Cornelia Gutjahr zeigt uns, wie eine naturnahe, ökologische Gartengestaltung funktioniert, wie wir mit wenigen kleinen Schritten Großes bewirken und einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten können ...