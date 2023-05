Wissenschaftler freuen sich wie Indiana Jones: Mittelalterlische Bibliothek entdeckt

Seltener Fund

+ © Eibner/stock&people/Imago In einem Kirchturm in Rumänien wurde eine mittelalterliche Bibliothek gefunden. Die Wissenschaft ist begeistert. (Symbolbild) © Eibner/stock&people/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Trautwein schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

In einem rumänischen Kirchturm wurde eine Sammlung mittelalterlicher Bücher mit mehr als 200 Werken entdeckt. Die Forscher sind sehr erfreut über diese Entdeckung.

Wissenschaftler beklagen häufig den Mangel an Quellen für das Mittelalter. Obwohl das Schreiben in dieser Zeit begann, gingen im Laufe der Zeit viele Bücher und Dokumente verloren oder wurden zerstört. Doch nun haben Forscher in dem kleinen rumänischen Ort Mediaș eine mittelalterliche Bibliothek mit etwa 200 Werken entdeckt. Was den Fund so besonders macht, lesen Sie auf 24books.de.