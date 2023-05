Langjähriger Bild-Chef Kai Diekmann veröffentlicht Memoiren: „Ich war Bild“

Von: Sven Trautwein

Teilen

Turbulent geht es gerade zu im Axel-Springer-Verlag. Nun erschien die Biografie „Ich war Bild“ des langjährigen Chefs Kai Diekmann.

Hinweis an unsere Leser: Bei einem Kauf über die enthaltenen Links erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Kürzlich rauschte ein Medienecho durch die Landschaft, angeheizt durch das teilweise fiktionale Buch „Noch wach?“ von Benjamin von Stuckrad-Barre. Die Resonanz auf das Buch waren durchwachsen, manche hielten es rein für ein Kinderbuch. Nun liegen aber die Memorien des ehemaligen Chefredakteurs der Bild-Zeitung, Kai Diekmann, als recht schweres Hardcover vor. Versprechen die Seiten, was der Titel hergibt?

Skandalträchtige Einblicke bieten Kai Diekmanns Memoiren „Ich war Bild“ © Future Image/Imago/DVA (Montage)

„Ich war Bild“ von Kai Diekmann ist ein Rückblick durch die eigene Brille

Der ehemalige Chefredakteur der „Bild“, Kai Diekmann, enthüllt in seinem Buch „Ich war Bild“, wie es damals bei Deutschlands größter Boulevardzeitung zuging. Er war von 2001 bis Anfang 2017 an der Spitze.

Für diejenigen, die erwarten, dass der 58-Jährige sich zu den aktuellen Turbulenzen bei Axel Springer und „Bild“ äußert, gibt es eine Enttäuschung. Er umgeht das Thema geschickt. Die Affäre um den entlassenen Chefredakteur Julian Reichelt aufgrund von Machtmissbrauchsvorwürfen, die ständigen Wechsel an der Spitze der „Bild“ und die Empörung über kontroverse Nachrichten, die von Vorstandschef Mathias Döpfner durchgesickert sind – all das lässt Diekmann unerwähnt.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit unserem Newsletter.

„Natürlich habe ich zu all dem, was derzeit geschieht, eine Meinung. Glücklicherweise bin ich seit über sechs Jahren nicht mehr bei ‚Bild‘ und somit kein Teil dieses Dramas. Daher gestatte ich mir den Luxus, meine Meinung für mich zu behalten.“

Einfluss als Chefredakteur der „Bild“: Ehemaliger Bundespräsident trat zurück

Die zehn schönsten Buchhandlungen Europas: eine Übersicht Fotostrecke ansehen

Was die rund 550 Seiten seiner Memoiren besonders fesselnd macht, ist die Art und Weise, wie Diekmann die Zeitgeschichte aus seiner persönlichen Perspektive erzählt – subjektiv. Als Politikjournalist führte er Interviews mit einflussreichen Personen wie Donald Trump oder Wladimir Putin und war oft als Beobachter hautnah dabei, wenn historische Ereignisse geschrieben wurden.

Ein deutlicher Beweis für Diekmanns eigene Machtposition als Chefredakteur der „Bild“ zeigt sich am offensichtlichsten im Fall des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Dieser hinterließ Diekmann eine denkwürdige Sprachnachricht auf der Mailbox, in der er versuchte, die Berichterstattung zu beeinflussen. Dies führte letztendlich zu einem Skandal, der dazu führte, dass Wulff (CDU) zurücktrat.

Kai Diekmann „Ich war Bild“: Fazit

Es ist eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Zeiten und Erlebnissen. Wer es fiktionaler will, möge zu Benjamin von Stuckrad-Barre greifen. Ansonsten ist es ein schonungsloses Buch für Leser und Autor gleichermaßen.

Kai Diekmann „Ich war Bild“ 2023 DVA, ISBN-13 978-3-328-10900-6 Preis: Hardcover 34 €, E-Book 24,99 €, 416 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Kai Diekmann

Kai Diekmann, der 1964 geboren wurde, interviewte bereits im Jahr 1982 als Gymnasiast in Bielefeld Helmut Kohl für die konservative Schülerzeitung, die er gegründet hatte. Während seiner Zeit bei der Bundeswehr begann er seine Karriere im Journalismus mit einem Praktikum beim Axel-Springer-Verlag. Von 1998 bis 2000 war er Chefredakteur der WELT am SONNTAG und von Januar 2001 bis Januar 2017 leitete er die BILD-Zeitung. Er ist einer der Gründer der Social-Media-Agentur Storymachine und lebt mit seiner Familie in Potsdam.