„Meeresleuchten“ von Melissa Barbeau: Ist der Titel wirklich ausgezeichnet und ungewöhnlich?

Von: Jessica Bradley

Ein preisgekrönter Roman aus Neufundland: „Meeresleuchten“ von Melissa Barbeau. Doch wie außergewöhnlich ist der Roman wirklich?

Tatsächlich existiert das Phänomen des Meeresleuchtens. Wenn planktonische Algen wie Dinoflagellaten im Wasser vorhanden sind, können sie bei mechanischer Stimulation Lichtblitze aussenden und das Meer buchstäblich zum Leuchten bringen. Dieser Prozess, bei dem Algen Licht erzeugen, wird als Biolumineszenz bezeichnet.

Melissa Barbeau „Meeresleuchten“: Über das Buch

Der preisgekrönte Roman aus Neufundland: „Meeresleuchten von Melissa Barbeau © Xinhua/Imago/btb/Montagebild

Im Buch dient das Meeresleuchten zunächst als Ausgangspunkt für wissenschaftliche Untersuchungen an einer Forschungsstation in Neufundland, wo auch die Meeresbiologin Vivienne arbeitet. Bald macht Vivienne im Meer eine unglaubliche Entdeckung, die tiefgreifende Fragen aufwirft: Wie weit sollte der Mensch gehen? Sind wissenschaftliche Neugierde und moralische Integrität miteinander vereinbar? Diese Entdeckung stellt Vivienne vor eine persönliche und ethische Zerreißprobe, während sie sich mit den Konsequenzen ihrer Handlungen auseinandersetzt und versucht, einen Weg zwischen ihrer wissenschaftlichen Neugier und ihren moralischen Prinzipien zu finden.

Neufundland: Das Forscherteam einer nahe gelegenen Universität hat in einem kleinen Hafen eine Forschungsstation eingerichtet, um das geheimnisvolle Phänomen des zuletzt häufig auftretenden Meeresleuchtens zu untersuchen. Der jungen Meeresbiologin Vivienne geht durch Zufall ein der Wissenschaft unbekanntes Wesen ins Netz: eine Art Fisch, doch Vivienne fühlt sich sofort emotional mit dem Wesen verbunden, das weibliche Merkmale trägt und offensichtlich zu starken Empfindungen fähig ist.

Melissa Barbeau „Meeresleuchten“: Fazit

Barbeaus Debüt ist faszinierend und sprachlich gekonnt. Das Thema des unbekannten Meereswesens, das an Land gefangen wird, ist sicherlich nicht neu und erinnert zu Beginn des Romans beispielsweise an den Film „Shape of Water“. Dennoch ist es nicht zwingend erforderlich, dass alles komplett neu oder noch nie zuvor dagewesen ist. Barbeau verwendet dieses Motiv, ohne ins Fantastische abzudriften. Stattdessen stehen Fragen nach Moral, Empathie, Menschlichkeit und dem Umgang mit anderen Lebewesen im Mittelpunkt. Ein sprachgewaltiger Roman, der noch lange nachwirkt.

Melissa Barbeau „Meeresleuchten“ 2023, btb, ISBN 13-978-3-442-77213-1 Preis: Taschenbuch 15 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 272 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Melissa Barbeau

Melissa Barbeau, eine der Gründungsmitglieder des Port-Authority-Schreibzirkels, hat ihre Werke in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Ihr Debütroman, „Meeresleuchten“, erfreute sich großer Beliebtheit in Kanada und fand auch international Anerkennung. Die Autorin Melissa Barbeau ist in Torbay, Neufundland, ansässig.