Lit.Cologne: Elf Tage rund um Bücher, Freiheit und BookTok – zwischen Lesungen und Diskussionen

Von: Carina Blumenroth

Literaturfans sind Anfang März in Köln daheim: zum 23. Mal findet die Lit.Cologne statt – viele Lesungen, prominente Unterstützer und eine Frage der Freiheit.

Menschen, die sich gern mit Büchern, Literatur und teils philosophischen Fragen beschäftigen, sind vom 01. bis zum 11. März in Köln richtig. Erlebbar sind dort Lesungen, die durch Diskussionen, Gespräche und mit Elementen aus dem Kabarett ergänzt werden. Bereits zum 23. Mal findet die Lit.Cologne statt. Was Sie erwarten können.

Literaturfestival Lit.Cologne 2023 – die Highlights

Das Literaturfestival verspricht rund 170 Veranstaltungen mit hochkarätigen Autorinnen und Autoren und prominenten Leserinnen und Lesern. Unter anderem mit dabei ist Elke Heidenreich, sie debütierte im Jahr 1992 als Autorin mit der Erzählsammlung „Kolonien der Liebe“. Sie eröffnete die allererste Lit.Cologne im Jahr 2001 und wird auch in diesem Jahr durch den Gala-Abend führen. In Köln wird auch Autor Frank Schätzing mit dabei sein, er veröffentlichte vor knapp 20 Jahren den Thriller „Der Schwarm“. Aktuell läuft eine Serienadaption von „Der Schwarm“ im ZDF, die auch in der Mediathek zu sehen sein wird. Schätzing sagt dazu, dass die Serie „unter den Möglichkeiten“ bliebe. Ebenso wird auch Moderator Klaas Heufer-Umlauf dabei sein und über die Bücher seines Lebens sprechen.

„Jin, Jiyan, Azadi – Frau, Leben, Freiheit“ – Diskussion

Nach dem gewaltsamen Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini am 16. September 2022 sind viele Iranerinnen und Iraner auf die Straße gegangen – obwohl Menschen verhaftet, gefoltert oder getötet werden, halten die Proteste an. Einerseits für Frauenrechte, andererseits, um die ganze Gesellschaft von dem autoritären Regime zu befreien, wie Verantwortliche der Lit.Cologne im Programmheft mitteilen.

Über die Kraft der Widerstandsbewegung, ihre Sehnsucht nach Freiheit und die Rolle der iranischen Diaspora spricht die Journalistin Ferdos Forudastan mit der Politikwissenschaftlerin Azadeh Zamirirad, der Schriftstellerin Asal Dardan, der Journalistin Isabel Schayani und der Schauspielerin und Filmemacherin Maryam Zaree.

Was: Jin, Jiyan, Azadi – Frau, Leben, Freiheit

Wann: 01. März, 19.30 Uhr

Eintritt: ab 16 Euro (VVK)

Bücher, Lesungen und Diskussionen erwarten Besucher der Lit.Cologne 2023. © Oleksandr Latkun/Zoonar.com/Imago

Timing oder Tinder – Oliver Polak liest aus L‘amour numérique bei der Lit.Cologne

Schnell swipen und die große Liebe finden oder eine weitere Herausforderung? Der Autor Oliver Polak hat über Datingerfahrungen ein Buch geschrieben „L’amour numérique – Und täglich grüßt die Liebesgier“: „Ein tiefer Seelenstriptease des inneren Ichs, denn am Ende begegnet der Protagonist nur einer Person: sich selbst. Trifft er die Frauen, um sie zu lieben, oder trifft er sie nur, um sich selbst nicht zu lieben?“, schreibt der Suhrkamp Verlag auf seiner Seite. Wer Polak live von seinen Erlebnissen erzählen hören möchte, sollte sich die Lesung am 04. März in Köln nicht entgehen lassen.

Oliver Polak: „L’amour numérique – Und täglich grüßt die Liebesgier“ 2022, Suhrkamp, ISBN: 978-3-518-47278-1 Preis: Klappenbroschur 15,00 Euro, E-Book 12,99 Euro, Seiten: 109 (je nach Fassung)

„Hund Wolf Schakal“ – das beste Buch, meint Elke Heidenreich

Nach der Hinrichtung der Mutter im Tumult der Iranischen Revolution fliehen der elfjährige Saam und sein kleiner Bruder Nima mit ihrem Vater nach Deutschland. Doppelt fremd im arabisch dominierten Neukölln, fristet der Vater ein Leben zwischen Taxifahren, Backgammon und Scham, während Saam versucht, die Rolle des Familienoberhaupts auszufüllen. Mit allen Mitteln erkämpft er sich Respekt unter den brutalen Straßengangs, um seinen Bruder Nima zu beschützen. Bis er eines Tages zu weit geht. In seinem spektakulären Debüt schreibt Behzad Karim Khani über die komplizierten Schicksale von Revolutionären, Kleindealern und Messerstechern und entwickelt dabei einen ganz eigenen Sound, in dem sowohl die Melancholie iranischer Prosa als auch die Härte afroamerikanischen Raps anklingen.

Ein Buch über Flucht, Ankommen und Diplomatie der Straße – mit „Hund Wolf Schakal“ hat Autor Behzad Karim Khani ein gelungenes Debüt hingelegt. Elke Heidenreich ordnet dies folgendermaßen ein: „Das ist mit das Beste, was ich überhaupt gelesen habe ... Herzzerreißend“, wird die Autorin im Programmheft von Lit.Cologne zitiert. Am 07. März spricht Khani mit Schauspielerin und Grimme-Preisträgerin Enissa Amani in Köln über das Buch, aber auch über ihre ähnlichen Lebensgeschichten.

Behzad Karim Khani: „Hund, Wolf, Schakal“ 2022, Hanser Berlin, ISBN: 978-3-446-27378-8 Preis: Buch 24,00 Euro, E-Book 17,99 Euro, Seiten: 288 (je nach Fassung)

Von TikTok auf die Bühne – BookTokerinnen live bei der Lit.Cologne

Bücher, die auf TikTok vorgestellt werden, sogenannte BookToks – was ist der Reiz und wie sehen Rückmeldungen aus? Welche Kraft hat die Präsentation von Büchern in den Online-Medien? Scheinbar viel, denn durch TikTok wurde „Stone Maidens“, ein elf Jahre altes Buch, zum Bestseller. Welchen Wert die Plattform für die Welt des Schreibens haben kann, wird auch auf dem Literaturfestival diskutiert.