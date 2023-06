Von: Sven Trautwein

Der Hype um KI ist ungebrochen. Der Rowohlt Verlag zeigt KI-Buchcover. Die Leser wollen lieber das Original.

Künstliche Intelligenz (KI) und die oftmals damit in Verbindung gebrachten Anwendungen, wie beispielsweise ChatGPT für Texte und MidJourney für Bilder, sind derzeit in vielen Medien präsent. Diese können bestehende Abläufe beschleunigen oder kreativ unterstützen. Der Rowohlt Verlag zeigte auf Instagram ein paar von der KI überarbeitete Coverversionen ihrer aktuellen Titel. Die Meinungen bei den Lesern gingen weit auseinander.

Bittet man ChatGPT, den Satz „KI-generierte Bilder sind toll, weil...“ weiterzuführen, ist eine der Antworten:

... sie unbegrenzte kreative Möglichkeiten bieten und die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft überschreiten können. Durch den Einsatz von KI können Bilder erzeugt werden, die sowohl realistisch als auch surreal wirken und eine Fülle von neuen visuellen Erfahrungen bieten. Diese Bilder können komplexe Muster, Farbkombinationen und Formen enthalten, die für das menschliche Auge schwer vorstellbar sind. KI-generierte Bilder eröffnen uns eine neue Welt der Kunst, der Designmöglichkeiten und der visuellen Inspiration. Sie können auch dazu beitragen, Lücken in der Fotografie oder in den Bereichen, in denen es schwierig ist, bestimmte Szenarien abzubilden, zu schließen.