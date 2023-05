„Ich war Bild“: Skandale und Rückblicke von Kai Diekmann

Von: Sven Trautwein

Skandalträchtige Einblicke bieten Kai Diekmanns Memoiren „Ich war Bild!“ © Future Image/Imago/DVA (Montage)

Turbulenzen, Skandale und Einsichten. Nun erscheint mit „Ich war Bild“ die Biografie vom ehemaligen Chefredakteur Kai Diekmann.

In den letzten Tagen gab es viel Aufmerksamkeit in den Medien, die teilweise durch das fiktive Buch „Noch wach?“ von Benjamin von Stuckrad-Barre angeheizt wurde. Die Reaktionen auf das Buch waren gemischt, einige betrachteten es lediglich als ein Kinderbuch. Nun sind jedoch die Memoiren des ehemaligen Chefredakteurs der Bild-Zeitung, Kai Diekmann, als schweres Hardcover erhältlich. Was es auszeichnet, lesen Sie auf 24books.de.