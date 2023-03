John Irving: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Von: Sven Trautwein

Teilen

John Irving, Autor von „Garp und wie er die Welt sah“ feiert am 2. März Geburtstag. © ZUMA Press/Imago/Diogenes

Einer der renommiertesten Romanautoren Amerikas feiert Geburtstag. John Irvings Schreibstil und Figuren machten ihn berühmt. Wir gratulieren.

Mehr zum Thema John Iriving: Gelassener Romanautor feiert seinen 81. Geburtstag

John Irving gilt als einer der bekanntesten Autoren Amerikas. Geboren am 2. März 1942 in Exeter, New Hampshire, wuchs er in einer literarisch interessierten Familie auf. Sein Stiefvater war ebenso als Schriftsteller und Lehrer für russische Literatur tätig. Sein humoristischer Schreibstil machten ihn berühmt. Mit welchen Büchern er Erfolge feierte und wie er zum Schreiben kam, lesen Sie auf 24books.de.