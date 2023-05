Trotz Legasthenie: Starkoch Jamie Oliver veröffentlicht Kinderbuch

Premiere

+ © Axel Heimken/picture-alliance/dpa/DK-Verlag (Montage) Jamie Oliver hat mehr als 50 Millionen Kochbücher verkauft. Nun hat er mit „Billy und der geheimnisvolle Riese“ sein erstes Kinderbuch veröffentlicht. © Axel Heimken/picture-alliance/dpa/DK-Verlag (Montage)

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Trautwein schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mit „Billy und der geheimnisvolle Riese“ erscheint das erste Kinderbuch von Jamie Oliver, der mit seinen Rezepten und Kochbüchern verzauberte.

Jamie Oliver kennt man seit Jahren von seinen Kochshows, den unzähligen Kochbüchern und den kreativen Rezepten. Nun hat der Starkoch weitere Zutaten genommen, die bisher nicht in den Rezepten auftauchten: Magie und Rätsel. Daraus ist mit „Billy und der geheimnisvolle Riese“ sein erstes Kinderbuch entstanden, das eine Extraportion Spannung verspricht. Was das Buch von Jamie Oliver so spannend macht, lesen Sie auf 24books.de.