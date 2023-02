„Hier gibt‘s nix zu sehen“: New York Times Bestseller von Kevin Wilson

Von: Sven Trautwein

Wenn wir aufgeregt sind, schwillt uns manches Mal die Halsader. In Kevin Wilson Roman gehen die Personen in Flammen auf.

Jeder von uns kennt es: Sind wir aufgeregt, erhöht sich die Pulsfrequenz, das Herz schlägt schneller und ab und an schwillt uns die Halsschlagader. Was wäre, wenn wir in solchen Situationen nicht nur Herzrasen verspüren, sondern in Flammen aufgehen? Warum der Roman von Kevin Wilson teifgründig und lesenswert ist, lesen Sie auf 24books.de.