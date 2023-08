25 Jahre Harry Potter: Tausende Harry Potter knacken Weltrekord in Hamburg

Von: Sven Trautwein

Tausende verkleidete Fans von Harry Potter knacken Weltrekord in Hamburg. Noch nie kamen so viele kostümierte Fans zusammen.

Am 26. August fand in Hamburg im Rahmen des 25-jährigen Harry-Potter-Jubiläums ein großes Fest auf dem Hamburger Rathausmarkt statt. Die Veranstalter riefen dazu auf, als Harry Potter verkleidet in der Hamburger Innenstadt zu erscheinen. Der bestehende Weltrekord bestand bei 997 Teilnehmern. Die Hamburger Veranstaltung war ein voller Erfolg, denn die Anzahl der Kostümierten wurde um ein Vielfaches überschritten.

Tausende verkleidete Harry Potter feiern das 25-jährige Jubiläum in Hamburg und knacken Weltrekord. © Georg Wendt/dpa

Harry Potter: Weltrekord in Hamburg geglückt

Vor 25 Jahren erschien „Harry Potter“ zum ersten Mal auf Deutsch. 2017 hatte es einen Weltrekord in Australien gegeben, bei dem rund 997 verkleidete Harry Potter zusammengekommen waren. Auf dem Rathausmarkt in Hamburg sollten nun also mindestens 998 Personen als Harry Potter verkleidet erscheinen. Wie der NDR berichtet, kamen nach Angaben des Veranstalters 1.758 kostümierte Menschen zusammen. Somit ist der Weltrekord in Hamburg geglückt.

Vor dem Hamburger Rathaus gab es eine abgezäunte „Weltrekord-Zone“. Der Radiosender NDR 90,3 berichtet, dass die Anzahl der verkleideten Personen viel größer gewesen ist. Nicht alle hätten es in die abgesperrte Zone geschafft. Laut Angaben der Polizei sind rund 4.400 Menschen zu der Veranstaltung gekommen, die auch der Carlsen Verlag nennt, bei dem die deutschen Ausgaben von „Harry Potter“ erscheinen.

Harry Potter: 25 Jahre Erfolgsgeschichte auf Deutsch

1998 begann das Erfolgsjahr für den Carlsen Verlag. „Harry Potter und der Stein der Weisen“ erschien auf Deutsch. Der Megaseller wurde in 85 Sprachen übersetzt. Zusammengenommen wurden alle sieben Harry-Potter-Bände rund 600 Millionen Mal verkauft. Hier haben wir fünf Fakten über Harry Potter gesammelt, die Sie bestimmt noch nicht kennen.

Rufus Beck, Schauspieler, liest auf der Bühne am Rathausmarkt aus Harry Potter. Harry Potter feierte das 25-jährige Jubiläum mit einem Weltrekordversuch auf dem Rathausmarkt. © Georg Wendt/dpa

Harry Potter und der Stein der Weisen

Harry Potter und die Kammer des Schreckens

Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Harry Potter und der Feuerkelch

Harry Potter und der Orden des Phönix

Harry Potter und der Halbblutprinz

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes

Seit Ende 2021 gibt es in Hamburg mit „Harry Potter und das verwunschene Kind“ auch das Theaterstück zu bestaunen. Sie kennen sich bei Harry Potter gut aus? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Harry-Potter-Quiz. Wer ein wenig Harry-Potter-Feeling haben möchte, findet in diesen Bibliotheken versteckte Geheimgänge.