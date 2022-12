„Happy New Year“ – der schwedische Thriller von Malin Stehn ist perfekt für Silvester

Von: Sven Trautwein

Die Weihnachtstage liegen hinter uns. Malin Steht steht mit ihrem Silvester-Thriller auf den Bestsellerlisten europaweit. Möchte man danach noch feiern? Mein Buchtipp.

Die Weihnachtstage liegen hinter uns. Mit großen Schritten geht es auf den Jahreswechsel zu. Gute Vorsätze werden notiert, die eine oder andere Silvesterparty steht an. Was mag das kommende Jahr bereithalten? Wie auch immer Silvester gefeiert wird, ein Albtraum sollte es nicht werden. Malin Stehn lässt uns mit „Happy New Year“ in genau so einen eintauchen. Für zwei Familien ist der Jahreswechsel alles andere als schön.

Malin Stehn „Happy New Year – Zwei Familien, ein Albtraum“: Über das Buch

Malin Stehn „Happy New Year“ © Scherz Verlag

„Happy New Year“: Was der Klappentext verrät

Silvester. Du dachtest, alles wird wie immer. Alte Freunde, viel Sekt, ein bisschen Hoffnung. Doch dann folgt der absolute Albtraum: Eine der Töchter verschwindet. Die Panik steigt. Die Beziehungen eskalieren. Wer lügt hier und warum? Dichter Nebel liegt über der Stadt: Die 17-jährige Jennifer verschwindet von einer Party. Am anderen Ende des Orts stößt ihre Mutter Lollo mit ihren alten Freundinnen Nina und Malena auf das neue Jahr an. Sie haben nicht mehr viel gemeinsam, aber die Silvesterfeier der Familien hat Tradition. Als die Eltern nach einem Abend mit zu viel Alkohol und zu wenig Ehrlichkeit aufwachen, ist der Albtraum Realität. Pure Panik folgt. Dunkle Geheimnisse kommen an die Oberfläche. Wie gut kennen wir unsere Freunde und unsere Liebsten? Und was ist wirklich in dieser Silvesternacht passiert?

Geheimnisse kommen in den besten Familien vor. So heißt es. Oft platzen bestimmte Nachrichten an Feiertagen heraus. Oft ungewollt. Doch sie verschieben nicht nur die momentane Stimmung. Manches Mal bricht ein ganzes Familienmodell zusammen. Eltern von Teenagern mögen es kennen: Silvester steht vor der Tür und auch die eine oder andere Party bei Freunden. Das Lehrerehepaar Nina und Fredrik erlauben ihrer 17-jährigen Tochter die erste Silvesterparty allein zu Hause. Na, wenn das mal nicht großzügig von den Eltern ist. Schlechte Gedanken versuchen sie zu verdrängen und für sie selbst geht es auch auf eine eigene Feier.

Als Leser tauchen wir zunächst in die Silvesterparty der Erwachsenen ein. Es wird viel getrunken. Vielleicht zu viel. Alte Geschichten, Geheimnisse und Lügen werden nach und nach aufgedeckt. Mit der Zeit erfahren wir als Leser, dass die befreundeten Ehepaare gar nicht mehr allzu viel gemeinsam haben. Und der Untertitel des Psychothrillers „Zwei Familien, ein Albtraum“ verrät, dass es keine entspannte Feier werden wird. Als Jennifer verschwindet und nicht wieder auftaucht, werden die Gräben der Erwachsenen immer tiefer.

Gekonnt verknüpft Malin Stehn in „Happy New Year“ die innere Sichtweise der Erwachsenen mit schnellen Kapitelwechseln, die jeweils die einzelne Sichtweise der Figuren beleuchten. Als Leser möchte man unbedingt hinter die dunklen Geheimnisse kommen und verschlingt das Buch sehr zügig. Dies gelingt vor allem durch die Ich-Perspektive, die uns direkt in die Personen schlüpfen lässt.

Malin Stehn „Happy New Year“: Mein Fazit

Jede Menge Cliffhanger und ein sich immer schneller drehendes Gefühlskarussell bieten alles, was ich mir von einem Psychothriller erwarte. Die unvorhergesehene Auflösung und ein blutiger Showdown wirken lange nach und entschädigen für die etwas blassen Figuren. Alles in allem aber eine spannende und solide Unterhaltung.

Malin Stehn „Happy New Year – Zwei Familien, ein Albtraum“ Aus dem Schwedischen von Maria Poets 2022 Scherz / S. Fischer, ISBN-13 978-3-651-00116-9 Preis: Paperback 16 €, E-Book 9,99 €, 464 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Malin Stehn

Malin Stehn ist fasziniert von der Vielschichtigkeit zwischenmenschlicher Beziehungen. Für „Happy New Year“ wurde die schwedische Autorin vielfach ausgezeichnet. Das Buch eroberte viele Bestsellerlisten und wurde bisher in mehr als 15 Sprachen übersetzt. Malin Stehn hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Mann bei Malmö.