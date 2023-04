Thomas Harris brachte uns Hannibal Lecter: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Von: Sven Trautwein

Teilen

Mit Hannibal Lecter lehrt uns der Schriftsteller Thomas Harris, was einen guten Thriller ausmacht. Ein Erfolg mit insgesamt nur fünf Romanen. Wir gratulieren zum Geburtstag.

Thomas Harris ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, der vor allem für seine Thriller bekannt ist. Geboren wurde er am 11. April 1940 in Jackson, Tennessee. Harris studierte zunächst Englisch an der Baylor University und später Journalismus an der University of Missouri. Mit fünf Romanen begründete er das Thriller-Genre und wurde mit Hannibal Lecter erfolgreich.

Mit der Serie um Hannibal Lecter wurde Thomas Harris berühmt. Die Bücher wurden auch erfolgreich verfilmt. © Allstar/Imago/Heyne (Montage)

Seine Karriere als Schriftsteller begann Harris als Reporter für verschiedene Zeitungen, darunter die „Associated Press“ in New York und die „Waco Tribune-Herald“ in Texas. Im Jahr 1975 veröffentlichte er sein erstes Buch „Black Sunday“ (dt. „Schwarzer Sonntag“ –werblicher Link), welches gleich ein großer Erfolg und später auch verfilmt wurde.

Thomas Harris: Erfolg mit Hannibal Lecter

Jedoch wurde Harris erst mit seinem zweiten Roman „Roter Drache“ (werblicher Link) wirklich berühmt. Das Buch erschien 1981 und wurde schnell zu einem Bestseller. In dem Thriller geht es um den Serienmörder Dr. Hannibal Lecter, der später in Harris‘ Werken noch eine große Rolle spielen sollte.

Die zehn schönsten Buchhandlungen der Welt Fotostrecke ansehen

1999 veröffentlichte Harris seinen vierten Roman „Hannibal“, in dem Lecter erneut im Mittelpunkt steht. Auch dieses Buch wurde ein großer Erfolg und später ebenfalls verfilmt.

Thomas Harris: Seine Bücher in der richtigen Reihenfolge

Schwarzer Sonntag, 1975

Roter Drache, 1981

Das Schweigen der Lämmer, 1988

Hannibal, 1999

Hannibal Rising, 2006

Cari Mora, 2019

Harris hat insgesamt nur fünf Romane veröffentlicht, von denen jeder jedoch ein Bestseller wurde. Seine Werke zeichnen sich durch eine düstere Atmosphäre, komplexe Charaktere und eine meisterhafte Erzähltechnik aus. Sie wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und haben weltweit Millionen von Lesern begeistert.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Leider gibt Harris nur sehr selten Interviews. Auch über sein Privatleben ist so gut wie nichts bekannt. Neben Stephen King gehört er zu den Autoren, die das Thriller-Genre nachhaltig geprägt haben. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!