Guinness-Weltrekord für nicht zurückgegebene Bücher

Knapp 100 Jahre ausgeliehen: Buch wird an Bibliothek zurückgegeben – Wie hoch ist die Strafgebühr?

Von: Sven Trautwein

1927 wurde Benson Lessings Buch „A History of the United States“ ausgeliehen und erst knapp 100 Jahre später wieder zurückgegeben.

Ein Geschichtsbuch über die USA wurde nach fast 100 Jahren zurück in eine Bibliothek in Kalifornien gebracht. Die Ausgabe von Benson Lossings „A History of the United States“, erschienen im Jahre 1881, wurde Anfang Mai 2023 an die St. Helena Public Library im Napa Valley zurückgegeben. Es hätte eigentlich am 21. Februar 1927 zurückgegeben werden sollen. Kommen hier nun Strafgebühren zusammen?

96 Jahre zu spät wurde ein Buch in der St. Helena Public Library zurückgegeben. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts wurde kürzlich ein Buch nach 56 Jahren zurückgegeben. Glück hatte derjenige, der es zurückgab, da hier die Strafgebühren einige Zeit vorher abgeschafft worden waren.

Strafgebühren: Five cents pro Tag

Zur Zeit der Ausleihe des Buches betrug die Strafe für überfällige Titel einen Nickel (fünf Cent) pro Tag, was bedeutet, dass Jim Perry, der das Buch hatte, theoretisch etwa 1.756 US-Dollar (1.636 Euro) schuldete. Glücklicherweise hatte die Bibliothek im Jahr 2019 auch hier die Strafgebühren abgeschafft.

Perry fand das Exemplar in einer Kiste mit Büchern, die seiner verstorbenen Frau gehört hatten, so die Lokalzeitung St. Helena Star. Er erklärte der Zeitung, dass er „ziemlich sicher“ sei, dass ihr Großvater John McCormick, ein Nachkomme einer der ältesten Pionierfamilien von St. Helena, der ursprüngliche Ausleiher des Buches war, so weitere Medienberichte, darunter der Guardian.

Ich habe gerade das Haus aufgeräumt und Sachen vor die Tür gestellt, die nicht benutzt wurden. Diese Kiste mit Büchern befand sich an einem schönen kühlen Ort in unserem Haus, wo wir Bücher aufbewahrten.

Rückgabe ohne Notiz

Der zuerst unbekannte Mann hatte das Buch „A History of the United States“ im Empfangsbereich der Bibliothek ohne jegliche Notiz hinterlassen, doch wurde wenig später ausfindig gemacht, als ein Mitarbeiter nach weiteren Informationen zu dem Buch suchte.

Als die Mitarbeiter der Bibliothek die historische Bedeutung des Buches erkannten, wollten sie herausfinden, wer es zurückgebracht hatte. Daher wandten sie sich an die Medien um Hilfe. Die St. Helena Star veröffentlichte einen Artikel und der lokale Fernsehsender KPIX Channel 5 strahlte einen Fernsehbericht aus, den Perry durch Zufall sah.

Jim Perrys Frau verstarb 2015 und hinterließ das Exemplar in einer Kiste mit Büchern, die ihr Ehemann kürzlich fand. Der Umschlag mit der Aufschrift „Free Public Library St. Helena“ fiel ihm ins Auge und er brachte sie in die heutige St. Helena Public Library zurück.

Guinness-Weltrekord für nicht zurückgegebene Bücher

Den Guinness-Weltrekord für das am längsten nicht zurückgegebene Buch gehört dem Sidney Sussex College in Cambridge. Das Geschichtsbuch, das auf Deutsch verfasst ist, wurde 1667 oder 1668 von Colonel Robert Walpole ausgeliehen, dem Vater von Sir Robert Walpole, der als erster Premierminister Großbritanniens gilt, so der Guardian. Professor John Plumb entdeckte es, während er an einer Biografie über Walpole arbeitete. Er gab es 1956, rund 287 Jahre verspätet, zurück.

Schauen Sie zu Hause mal in ihrem geordneten Bücherregal nach, ob sich da vielleicht nicht noch das eine oder andere entliehene Buch befindet. Nicht immer entfallen die Strafgebühren. Auch ist nicht immer genug Platz für eine Privatbibliothek mit rund 70.000 Büchern.