Spannung pur: 8 Geheimtipps für Krimi und Thriller

Von: Jessica Bradley

Rund 1500 neue Kriminalromane erscheinen pro Jahr im deutschen Sprachraum. Wir empfehlen Ihnen acht Kriminal- und Thriller Romane von Sylt bis China.

Bei der Vielzahl von Romanen insbesondere aus dem Krimi- und Thriller Genre, kann man sehr leicht den Überblick verlieren. Wir empfehlen Ihnen daher immer gerne wieder neue Listen von Geheimtipps oder aktuellen Romanen.

Platz 1: Robert van Gulik „Mord in Kanton“

Als Bezirksrichter wirkt Richter Di in verschiedenen Distrikten des Reiches und wird mit seinen Gehilfen Tao Gan und Qiao Tai auf Geheiß des Großen Rates in die südchinesische Hafenstadt Kanton geschickt. Unter dem Vorwand, Einsicht in den Außenhandel gewinnen zu wollen, untersuchen sie das Verschwinden des Zensors Lu, treibende politische Kraft am Hof und zuletzt mit Ermittlungen im arabischen Milieu Kantons betraut ...

Robert van Gulik „Mord in Kanton“ 1988, Diogenes Verlag, ISBN 13-978-3-257-21623-3 Preis: Taschenbuch 4,08 €, Seitenzahl: 256 Hier bestellen

Platz 2: Leo Born „Blutige Gnade“: Ein Mara Billinsky Thriller

Mara Billinsky sieht sich mit mehreren mysteriösen und grausamen Morden konfrontiert. Gleichzeitig wird sie von einem Schatten aus der Vergangenheit verfolgt, der ihr ebenfalls Rätsel aufgibt - bis sie begreift, dass alle Ereignisse in Verbindung zueinander stehen ...

Leo Born „Blutige Gnade“ (Band 4) 2020, Bastei Lübbe, ISBN 13-978-3-404-17958-9 Preis: Taschenbuch 11 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 448 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 3: Lindsey Davis „Kupfervenus“

Rom, 71 nach Christus: Als bester Privatermittler der »Ewigen Stadt« wird Marcus Didius Falco überall geschätzt, doch sein Erfolg ruft auch Neider auf den Plan: Anacrites, oberster Spion des Kaisers, sorgt dafür, dass Falco im Kaiserpalast zur persona non grata wird ...

Lindsey Davis „Kupfervenus“ 1995, Droemer Knaur, ISBN 13-978-3-426-63040-2 Preis: Taschenbuch 1,84 €, E-Book 2,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 4: Saskia Louis „Mordsmäßig unverblümt“

Wenn man innerhalb eines Tages einem Polizisten auffährt und einen Finger in einem alten Holzkästchen findet, kann das durchaus zu Stress führen. Wenn sich der leitende Ermittler aber als ebendieser Polizist herausstellt, man sich um das eigene Blumengeschäft, die verantwortungslose Schwester und die unfähige 70-jährige Mitarbeiterin kümmern muss, ist Chaos vorprogrammiert.

Saskia Louis „Mordsmäßig unverblümt“ 2016, Grin Verlag, ISBN 13-978-3-945-29894-7 Preis: Taschenbuch 12,80 €, E-Book 2,99 €, Seitenzahl: 364 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 5: Pierre Lagrange „Eiskalte Provence“

Die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest im Hause Leclerc laufen auf Hochtouren: Überall duftet es nach französischen Köstlichkeiten, und alles ist weihnachtlich geschmückt. Doch Albin ist alles andere als in Weihnachtsstimmung. Da kommt ihm die Anfrage der örtlichen Polizei gerade recht. Die Kollegen sind vor Weihnachten so überlastet, dass sie Albins Hilfe dieses Mal wirklich gebrauchen können. Denn in einer kleinen Hütte wurde eine junge Frau tot aufgefunden – eingehüllt in ein Brautkleid ...

Pierre Lagrange „Eiskalte Provence“ 2021, Fischer Verlag, ISBN 13-978-3-596-00192-7 Preis: Taschenbuch 10,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 368 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 6: Henrik Siebold „Inspektor Takeda und das schleichende Gift“

Inspektor Kenjiro Takeda, mittlerweile in Deutschland heimisch geworden, und Claudia Harms vor ihrem heikelsten Fall. Ein stadtbekannter Rechtsanwalt ist in seiner Villa getötet worden ...

Henrik Siebold „Inspektor Takeda und das schleichende Gift“ 2022, Aufbau Verlag, ISBN 13-978-3-746-63896-6 Preis: Taschenbuch 11 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 352 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 7: Sabine Weiß „Düsteres Watt“

Sylt glüht unter der Sommerhitze. In den Wanderdünen bei List meldet ein anonymer Anrufer eine männliche Leiche. Der Tod des Mannes gibt Rätsel auf, denn obgleich das Opfer auf einer Düne liegt, ist es ertrunken. Zumindest die Identität ist rasch geklärt: Es handelt sich um Karl von Raboisen, den steinreichen Spross einer Adelsfamilie, der eine Villa in List besitzt. Seine Ehefrau Charlotte ist Politikerin, weshalb die Ermittlungen sofort im Fokus der Öffentlichkeit stehen ...

Sabine Weiß „Düsteres Watt“ 2022, Bastei Lübbe, ISBN 13-978-3-404-18820-8 Preis: Taschenbuch 11,99 €, E-Book 2,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Platz 8: Tim Pieper „Finstere Havel“

Ausgefeilte Krimispannung vor traumhafter Kulisse. Ein Auto wird aus der Havel geborgen, am Steuer eine tote Frau. Beging sie Selbstmord, war es ein Unfall oder wurde sie umgebracht? Die Ermittlungen führen Hauptkommissar Toni Sanftleben in den Naturpark Westhavelland, wo die Biologin an einem großen Flussprojekt mitarbeitete und in ihrer Freizeit den Nachthimmel erforschte. Doch am dunkelsten Ort Deutschlands ist es so finster, dass man die Gefahr nicht kommen sieht.

Tim Pieper „Finstere Havel“ 2021, Emons Verlag, ISBN 13-978-3-740--81141-9 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 9,49 €, Seitenzahl: 304 (abweichend vom Format) Hier bestellen