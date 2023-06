Für jede Lebenslage das richtige Buch: fünf SPIEGEL-Bestseller in Segment Sachbuch Hardcover

Die aktuellen Bestseller im deutschen Buchmarkt – eine gegenwärtige Rangliste der meistverkauften gebundenen Sachbücher.

Von modernen Problemen bis alt eingesessenen, die aktuelle Liste der Hardcover-Sachbücher spiegelt die momentane Stimmung im Land ganz gut.

Auf dem Hof werden Zuchtbullen für die monatliche Auktion gehalten, Kühe und Schweine grasen auf der Weide, Pferde ziehen den Pflug und es gibt einen Garten für die Vorratshaltung. Der Hof wird erfolgreich von Eltern, Kindern und Hilfskräften bewirtschaftet. Das bäuerliche Leben der Fünzigerjahre scheint fast mittelalterlich im Vergleich zu unserer heutigen Zeit. Doch dann ändert sich alles: Trotz Modernisierungsmaßnahmen wurden einst wohlhabende und angesehene Bauern plötzlich als arm und rückständig angesehen. Ihre Kinder riechen nach Stall und schämen sich dafür.

Die stolze bäuerliche Landwirtschaft mit Viehmärkten, Selbstversorgung und harter Knochenarbeit ist im Laufe der Sechzigerjahre in rasantem Tempo, und doch ganz leise, verschwunden. Ewald Frie erzählt am Beispiel seiner Familie von der großen Zäsur. Mit wenigen Strichen, anhand von vielsagenden Szenen und Beispielen, zeigt er, wie die Welt der Eltern unterging, die Geschwister anderen Lebensentwürfen folgten und der allgemeine gesellschaftliche Wandel das Land erfasste.

Viele Eltern gehen fälschlicherweise davon aus, dass Medienerziehung lediglich bedeutet, die Bildschirmzeit ihrer Kinder zu begrenzen. Dabei haben sie oft keine Ahnung, dass Kinder bereits mit verstörenden Bildern von grausamer Tierquälerei, Kriegsverbrechen und Gewalt konfrontiert werden – und solche Bilder sogar im Klassenchat verbreitet werden. Die dramatischen Auswirkungen auf die Psyche der Kinder sind dabei kaum zu unterschätzen.

„Wissen Sie, was Ihr Kind auf seinem Smartphone sieht?” – diese Frage stellt Silke Müller ahnungslosen Eltern auf Infoveranstaltungen ihrer Schule. Die Fotos, Sticker und Videos, die sie dann zeigt, sind so verstörend, dass kaum jemand hinsehen kann.

In seinem aufschlussreichen Buch verdeutlicht Dirk Oschmann, dass der Westen sich auch dreißig Jahre nach dem Mauerfall immer noch als Norm betrachtet und den Osten als Abweichung definiert. Unsere Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden weitgehend von westdeutschen Perspektiven dominiert. Auf prägnante Weise beleuchtet Oschmann, wie diese Art der „Andermachung“ unserer Gesellschaft schadet und damit eine längst überfällige Debatte anregt.

Joachim Gauck untersucht, warum wir heute mit den Trümmern einer Ostpolitik konfrontiert sind, die sich gegenüber Russland allzu lange nur auf die Prinzipien „Frieden vor Freiheit“ und „Wandel durch Handel“ verlassen hat. Auf eindringliche und teilweise persönliche Weise zeigt der Autor, wie in den vergangenen Jahren viele Gewissheiten über die Stabilität unserer Demokratie verloren gegangen sind – und wie es uns gelingen kann, auch in Zukunft unsere liberalen Freiheiten zu verteidigen und eine widerstandsfähige Demokratie zu werden.

Der russische Überfall auf die Ukraine bedroht unsere liberale Demokratie in einem Moment, in dem sie zugleich auch von innen unter Druck steht. Wie ist es dazu gekommen? Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck geht gemeinsam mit seiner Co-Autorin Helga Hirsch der Frage nach, weshalb das Vertrauen vieler Bürger in unsere liberale Demokratie erschüttert ist. Was bedroht unsere Demokratie von innen heraus? Welche Rolle spielen autoritäre und libertäre Dispositionen in Krisenzeiten? Wie viel Einwanderung verträgt eine Demokratie?