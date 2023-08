Fünf romantische Bücher für verregnete Sommertage

Von: Jessica Bradley

Teilen

Tauchen Sie ein in romantische Welten und erleben Sie leidenschaftliche Liebesgeschichten an trüben Regentagen. Lassen Sie sich von Emotionen verzaubern.

Inmitten des verregneten und tristen Sommerwetters sehnen sich viele nach Sonnenschein und warmen Tagen. Doch statt sich von den grauen Wolken entmutigen zu lassen, bietet sich eine wunderbare Gelegenheit, um in die Welt der Bücher einzutauchen. Mit einem träumerischen Liebesroman in der Hand können sich Liebhaberinnen und Liebhaber romantischer Geschichten auf unvergessliche Abenteuer begeben, die Herzen höherschlagen lassen.

Indica ist verzweifelt auf der Suche nach einem Untermieter, um ihre geliebte Altbauwohnung zu behalten. Kurzentschlossen entscheidet sie sich, René bei sich einziehen zu lassen. Was ursprünglich als pragmatische Lösung begann, entwickelt sich bald zu einer tiefen Liebesverbindung. Doch sowohl Indica als auch René werden von schmerzhaften Erinnerungen geplagt, die ihre Liebe gefährden. Können sie gemeinsam stark genug sein, um ihre Vergangenheit zu überwinden und eine gemeinsame Zukunft zu schaffen?

Das Buch hat die hohen Erwartungen übertroffen, da es wichtige Themen anspricht und fesselnde Charaktere wie Nathan, Anastasia, das Eishockeyteam und Anastasias Freundin Lola präsentiert. Es gilt zu beachten, dass der Sportteil im Buch vergleichsweise klein gehalten ist, obwohl der Klappentext möglicherweise einen anderen Eindruck vermittelt.

Seit ihrer Kindheit träumt Anastasia Allen davon, es ins Team USA und somit zu den Olympischen Spielen zu schaffen, und dank ihres Stipendiums an der University of California sowie eines strengen, aber perfekten Zeitplans ist die Eiskunstläuferin ihrem Traum so nah wie noch nie. Doch plötzlich muss eine der wenigen Eissporthallen des Campus geschlossen werden, und kurz darauf fällt auch noch Anastasias Eiskunstlaufpartner aus.