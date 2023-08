Gartenträume: Die fünf schönsten Gartenbücher 2023

Von: Sven Trautwein

Im fränkischen Dennenlohe wurde zum 18. Mal der Deutsche und Europäische Gartenbuchpreis verliehen. Wir stellen Ihnen fünf Gartenbücher zum Träumen vor.

Der Deutsche Gartenbuchpreis und der European Garden Photo Award zeichnen jährlich Autoren und Fotografen aus, die auf einzigartige Weise ihr Fachwissen im Bereich Gartenbau vermitteln und dabei betonen, dass Pflanzen, Tiere, Menschen, Gartenkultur und Landschaft untrennbar miteinander verbunden sind. Wir stellen fünf Bücher vor, die aus den Gartenbüchern herausstechen und jeden Gartenfreund begeistern dürften.

Jährlich werden auf Schloss Dennenlohe die tollsten Gartenbücher prämiert. Wir stellen Ihnen fünf Titel der Gewinner von 2023 vor. © Alona Antoniadis/Westend61/Imago

In unterschiedlichen Kategorien wurden im fränkischen Dennenlohe, das für sein wunderschönes Barock-Ensemble bekannt ist und mit einem großen Rhododendronpark am schlosseigenen See viele Besucher anzieht, zum 18. Mal der Deutsche und Europäische Gartenpreis in unterschiedlichen Kategorien verliehen, wie der stern berichtet. So geht beispielsweise die Auszeichnung des besten Garten-Bildbands an Rainer Elstermanns Bildband „Gardens of Now“.

Bester Garten-Bildband: „Gardens of Now“ von Rainer Elstermann

Obwohl der Titel „Gardens of Now“ auf Englisch ist, so der stern, konzentriert sich Rainer Elstermanns Bildband ausschließlich auf deutsche Privatgärten. Die Aufnahmen hinterließen bei der Jury zweifellos einen starken Eindruck. Daher ist es wenig überraschend, dass dieser Band den ersten Platz erreichte und mit dem Deutschen Gartenbuchpreis 2023 honoriert wurde.

ls Reaktion auf den schmerzlichen Verlust einer vom Menschen unberührten Natur verschrieb sich die Gartenkultur der Postmoderne dem Hüten von Pflanzensammlungen. Prärien, Steppen, alpine Bepflanzungen sind weitgehend aus der Natur verschwunden. In heutigen Gärten und Parks werden sie wieder erschaffen – das Zeitalter der 3. Natur ist durch dieses Comeback des Ursprünglichen, Rohen und Wilden geprägt.

Rainer Elstermann „Gardens of Now“ 2022 Distanz Verlag, ISBN-13 978-3-954-76431-0 Preis: derzeit vergriffen, 176 Seiten Bei Amazon auf Warteliste

Gartenbuch für Einsteiger: „Keine Zeit zu gärtnern“

Gärten sind wunderschön. Doch oftmals verbirgt sich hinter einem scheinbar einfachen Garten sehr viel Arbeit. Doch nicht jeder hat einen grünen Daumen oder auch die Zeit, eine grüne Oase zu realisieren. „Keine Zeit zu gärtnern“ von Sonja Di Leo schafft es, das Thema „Garten“ auf einfache Weise greifbar und umsetzbar zu gestalten. 12 Beetpläne erleichtern das Nachbauen. Die Tipps und Tricks zeigen, wie man auch mit knapper Zeit einen tollen Garten angelegt bekommt.

„Keine Zeit zu gärtnern“ hilft dir dabei, den Zeit- und Arbeitsaufwand rund um deinen Garten so gering wie möglich zu halten! Hier findest du übersichtliche To Do-Listen, perfekt ausgearbeitete Beetpläne mit Stauden, Gräsern und Einjährigen für jeden Geschmack und kompakt aufbereitetes Gartenwissen. Mit wenig Aufwand zum immerblühenden Gartentraum.

Sonja Di Leo „Keine Zeit zu gärtnern“ Blumenparadies mit wenig Aufwand 2023 Edition Michael Fischer, ISBN-13 978-3-745-91467-2 Preis: 20 €, 144 Seiten Bei Amazon bestellen

Judith Gmür-Stalder, Kathrin Fritz und Maurice K. Grünig „Pfefferminzpesto und Fliedercouscous“

90 raffinierte Rezepte und 30 Pflanzenportrait warten auf den interessierten (Hobby-) Koch. Alle Rezepte sollen laut Pressemitteilung leicht nachzukochen sein. So stehen die Autoren Judith Gmür-Stalder, Kathrin Fritz und Maurice K. Grünig einmal erneut auf dem Treppchen.

Essen, was die Natur uns schenkt. Von diesem uralten Prinzip liessen sich die Autorinnen leiten. Draussen in der Natur öffneten sie ihre Sinne für alles, was wächst, duftet und blüht. Und wie bei ihrem ersten Band, „Dahlienchips & Berberitzenreis“, haben sie geerntet, gepflückt und in der Küche experimentiert.

Judith Gmür-Stalder, Kathrin Fritz und Maurice K. Grünig „Pfefferminzpesto und Fliedercouscous“ 2023 AT Verlag, ISBN-13 978-3-039-02203-8 Preis: 44 €, 344 Seiten Bei Amazon bestellen

Bestes Gartenbuch für Kinder: „Das große Buch vom Apfelbaum“

Auch 2023 wurde der Deutsche Gartenbuchpreis für das beste Gartenbuch für Kinder verliehen, wie im Jahr zuvor. Das Buch „Das große Buch vom Apfelbaum“ wendet sich an alle jungen Leser ab 5 Jahren, die auf die Reise des Lebens eines Apfelbaums gehen möchten. Es stellt zudem auch die Tiere vor, die auf dem Baum oder in dessen naher Umgebung leben.

Wie verändert sich der Apfelbaum im Laufe eines Jahres? Welche Tiere leben auf ihm und um ihn herum? Und was lässt sich alles aus Äpfeln machen? Dieses Buch nimmt Groß und Klein mit auf eine faszinierende Reise in die wunderbare Welt unseres Lieblingsbaums.

Holger Haag „Das große Buch vom Apfelbaum“ Illustriert von Lars Baus 2023 Coppenrath, ISBN-13 978-3-649-63775-2 Preis: gebunden 22 €, 56 Seiten Bei Amazon bestellen

European Garden Book Award: „Orchideen“ von Sandra Knapp

Sandra Knapp untersucht Orchideen aus vielfältigen Blickwinkeln, darunter ihre raffinierte Täuschung von Bestäubern und ihre bemerkenswerte Fähigkeit, selbst unter extremen Bedingungen zu überleben. Der Text wird durch eindrucksvolle Kunstwerke aus dem Natural History Museum in London veranschaulicht. Diese Illustrationen stammen von renommierten Künstlern wie Ferdinand und Franz Bauer, Arthur Harry Church, Sydney Parkinson sowie aus James Batemans Werk „The Orchidaceae of Mexico and Guatemala“. Das Resultat ist eine zauberhafte Liebeserklärung an die herausragende Blütenkönigin.

Orchideen faszinieren uns. Orchideenblüten haben Formen wie keine andere blühende Pflanze, und die schiere Anzahl der Arten macht ihre Vielfalt scheinbar endlos. Da Orchideen die Fähigkeit besitzen, sich zu kreuzen, bringen sie immer fantastischere Formen und ein breites Spektrum an Farben hervor.

Sandra Knapp „Orchideen“ 2022 Prestel, ISBN-13 978-3-791-38863-2 Preis: gebunden 22 €, 160 Seiten Bei Amazon bestellen

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Sven Trautwein sorgfältig überprüft.