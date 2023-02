Öffentliche Bücherschränke – Schatzgruben oder Altpapier?

Von: Jessica Bradley

Besitzen Sie zu viele Bücher und wissen nicht wohin damit? Oder Sie können sich keine neuen Bücher leisten? Öffentliche Bücherschränke können da eine Lösung sein.

Manche besitzen 70.000 Bücher, manche nur zwei. Bücher sind einige der wenigen Gegenstände, die mehrfach genutzt werden können. Warum sie wegwerfen, wenn sich andere vielleicht noch daran erfreuen können? Dafür gibt es deutschlandweit öffentliche Bücherschränke. Dort kann man ein Buch kostenlos mitnehmen oder eins hineinlegen.

Die Idee hinter den öffentlichen Bücherschränken

Öffentliche Bücherschranke gibt es weltweit: Sie machen Bücher zugänglich für jedermann. © blickwinkel/imago

Hunderte Menschen können ein Buch teilen und daran Freude haben. Es ist schonend für die Umwelt und für Mitmenschen, die sich diesen Luxus nicht leisten können, können sich trotzdem über Lesematerial freuen. So wird der Gemeinwohl-Gedanke ausgelebt. Doch an manchen Standorten werden diese Bücherschränke auch als Altpapierentsorgung missbraucht. Zerrissen oder vergilbt fristen uralte Ausgaben dort ihren letzten Weg. Bei betreuten Bücherschränken werden diese meist ausgemistet. Auch hier sollte das Prinzip lauten: Lege nichts in den Bücherschrank, was man nicht auch selbst lesen mag.

Öffentliche Bücherschränke weltweit

Allein in Deutschland gibt es über 3.700 öffentliche Bücherschränke. Teilweise in Fußgängerzonen oder etwas abseits in Gassen. Genutzt werden dafür entweder alte Telefonzellen, extra errichtete Schränke oder andere fantasievolle, ausrangierte Objekte, wie zum Beispiel eine ausgemusterte Gondel. Mittlerweile gibt es sogar eine Website, wo Sie nachsehen können, ob es dieses Angebot auch in Ihrer Nähe gibt.

An und für sich ist die Idee mit den öffentlichen Bücherschränken etwas sehr Besonderes. Manchmal verstecken sich dort regelrechte Schätze. So wurde ab und an mal Geld zwischen den Seiten gefunden oder eine Erstausgabe eines bekannten Romans. Manche Bücherschränke haben sogar extra Regalbretter für Kinder- und Jugendliteratur. Das Stöbern lohnt sich also durchaus.