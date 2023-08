Finalistinnen für den BücherFrauen Literaturpreis 2023 verkündet

Von: Jessica Bradley

Sechs Titel aus elf regional vorgeschlagenen Werken stehen auf der Shortlist für den mit 10.000 Euro dotierten BücherFrauen Literaturpreis 2023.

Am 19. Oktober 2023 werden die BücherFrauen, ein Netzwerk für Frauen in der deutschsprachigen Buchbranche, die Gewinnerin des mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreises bekanntgeben. Die feierliche Preisverleihung findet dann am 10. November im Literaturhaus Erfurt statt.

Die Nominierungen:

Shortlist für den BücherFrauen Literaturpreis steht. Nominiert sind u.a. Shida Bazyar und Mareike Fallwickl © GeorgWendt/dpa

Der BücherFrauen Literaturpreis

In diesem Jahr setzen sich Literaturvermittlerin Anita Djafari, Übersetzerin und Lektorin Karen Nölle sowie Buchhändlerin und Instagrammerin Maria Christina Piwowarski als Jury für den begehrten Literaturpreis ein.

Der renommierte Preis würdigt literarische Werke aus den vergangenen zwei Jahren, die zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Stärkung von Frauen und Mädchen beitragen. Erfahren Sie mehr über die inspirierende Statuette »Christine« und die Bedeutung hinter dem Preis.

