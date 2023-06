Extrem vergnügliche Lektüre für Kinder „Almuth und der Hühnersommer“ von Mareike Krügel

Von: Sven Trautwein

Die Sommerferien nahen. Wer auf der Suche nach einem klugen und witzigen Kinderroman für Kinder ab acht Jahren ist, sollte hier zugreifen.

Mareike Krügel schrieb vier Romane, bevor sie mit „Zelten mit Meerschwein“ (werblicher Link) debütierte und eine berührend-witzige Geschichte über einen Jungen schrieb, der ein paar Tage allein im Wald durchkommen muss. Genau wie in „Almuth und der Hühnersommer“ spielen die Tiere die Nebenrolle. Häufig klappt der Wechsel des Genres, vom Roman zum Kinderbuch, nicht. Bei Mareike Krügel hat es geklappt. Und alle, die auf der Suche nach einem witzigen und klugen Kinderbuch sind, sollten hier zugreifen.

„Almuth und der Hühnersommer“ ist eine witzige und kluge Lektüre für alle ab 8 Jahren – nicht nur für die Sommerferien. © Westend61/Imago/Beltz Verlagsgruppe (Montage)

Mareike Krügel „Almuth und der Hühnersommer“: Darum geht es im Buch

Almuths Leben steht Kopf, seit ihr kleiner Bruder schwer erkrankt ist. Ihre Familie ist wegen der besseren Luft von Berlin aufs Land gezogen. Almuth nutzt die Sommertage, um mit den Hühnern des alten Nachbarn zu chillen und rettet alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.

Almuth will später einmal zur Feuerwehr und »Retterin« werden. Jetzt muss sie erstmal das Huhn Ingeborg vor dem Hahn retten. Bald hat sie auch die freche Joy und Said, den Jungen vom Feuerwehrteich, in ihr Herz geschlossen, mit denen sie durch die Gegend tigert. Als sie mit ihnen unter Himbeersträuchern und Hagebutten auf der Lauer liegt, um den Marder zu überführen, hofft sie, dass alles gut geht.

Anders als in „Zelten mit Meerschwein“ hat Almuth jetzt Ahnung davon, wie sie Dinge wieder in Ordnung bringt. Schließlich möchte sie, wenn sie groß ist, Feuerwehrfrau werden. Dies hat viel mit der Entwicklung der Geschichte zu tun, die erst nach und nach zusammengesetzt wird. Zu Beginn des Buches fängt alles so harmlos an, wie man es von Mareike Krügel kennt. Almuth ist übermütig, turnt mit den Hühnern des alten Nachbarn herum und gibt ihnen nach und nach Tipps, lieber abzuhauen, als im Suppentopf zu landen.

Almuth hat eine Mission nach der nächsten. Ihre Eltern haben wenig Zeit für sie. Trotz allem weiß Almuth, sich selbst zu helfen. Eine Art Überlebensstrategie. Nach und nach findet Almuth unterschiedliche Freunde, mit denen sie zusammen viel erleben. Sie beschützen die Hühner vor dem jagenden Marder und versuchen den alten Nachbarn zu retten, der plötzlich ins Krankenhaus muss.

Für Almuth ist dies alles eine Flucht, da sich in ihrer Familie alles um den kranken Bruder dreht. Die Eltern verlieren an Kraft, weil sie tagein, tagaus von einem Arzt zum anderen unterwegs sind. Doch abends ist es Almuth, die ihrem Bruder spannende Geschichten erzählt. Sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass er wieder richtig gesund wird. Wie wichtig tolle Kinder- und Jugendbücher sind, zeigte auch Klaus Doderer, der das erste Institut für Jugendbuchforschung aufbaute.

Mareike Krügel „Almuth und der Hühnersommer“: Fazit

Eine kluge Protagonistin, gepaart mit tollen Illustrationen und einer Geschichte, die zwar ein ernstes Thema beleuchtet, aber trotz allem leicht daher kommt. So lassen sich beim Lesen alle eigenen Sorgen für eine gute Zeit vergessen. Es wird nicht oberflächlich und man bleibt von der ersten Seite dran. Auch für Erwachsene eine Empfehlung.

Mareike Krügel „Almuth und der Hühnersommer“ Ab 8 Jahren 2023 Verlagsgruppe Beltz, ISBN-13 978-3-407-75715-9 Preis: Hardcover 13 €, E-Book 11,99 €, 192 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Mareike Krügel

Mareike Krügel, geboren 1977 in Kiel, lebt mit ihrer Familie bei Schleswig. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig und veröffentlichte bisher vier Romane. Im Kinderbuchbereich debütierte sie mit „Zelten mit Meerschwein“ (werblicher Link). Für alle, die sich für den nördlichsten Teil Deutschlands interessieren, sei „Gebrauchsanweisung für Schleswig-Holstein“ empfohlen. Die Besprechung gibt es dazu hier.

