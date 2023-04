Buchtipp-Thriller: Reinhard Kleindl „Das Gotteselixier“

Von: Jessica Bradley

Der Wunsch nach dem ewigen Leben ist ebenso alt wie die Menschheit selbst. Doch um welchen Preis? „Gotteselixier“ von Reinhard Kleindl führt in die Tiefen des Vatikans.

Ein Vatikan-Thriller, der an Dan Brown erinnert. Es ist bereits der zweite Fall des Bischofs Lombardi. Mit hohem Tempo schreibt Reinhard Kleindl von dem Unmöglichen: Ewig leben.

„Gotteselixier“ von Reinhard Kleindl: Über das Buch

Wie weit würden Sie gehen, um ewig zu leben? Der Thriller von Reinhard Kleindl führt in die heiligen Reihen in den Vatikan. Göttliche Spannung garantiert. (Montagebild) © Westend61/Imago/BasteiLübbe

Gibt es doch bereits in der Bibel seltsame Altersangaben allein für Methusalem. Konnte da vielleicht etwas „Göttliches“ dran sein? Oder wer bzw. was ist da am Werk? Bischof Lombardi ermittelt zusammen mit der Wissenschaftlerin Samira Amirpour. Bald müssen die Beiden jedoch um ihr Leben fürchten.

Als der einflussreiche Kardinal Pabil tot aufgefunden wird, ist die Verwunderung bei allen Beteiligten groß. Denn der Körper des 90-jährigen Geistlichen wirkt wie der eines jungen, gesunden Mannes. Bischof Stefano Lombardi, der vom Vatikan auf den Fall angesetzt wird, glaubt nicht an ein Wunder. Hat Pabil möglicherweise ein medizinisches Mittel gegen das Altern gefunden?

„Gotteselixier“ von Reinhard Kleindl: Fazit

Ein spannender und flüssig geschriebener Thriller. Wer Verschwörungen innerhalb der Kirche liebt, ist hier genau richtig. Die Geschichte nimmt relativ schnell Fahrt auf und ist trotz wechselnder Perspektiven gut lesbar.

Reinhard Kleindl „Gotteselixier“ 2023, Bastei Lübbe, ISBN 13-978-3-404-18892-5 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 448 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Reinhard Kleindl

Reinhard Kleindl ist ein österreichischer Thriller-Autor, Wissenschaftsjournalist und Extremsportler. Er studierte Theoretische Elementarteilchenphysik und gehört zu den aktivsten Wissenschaftserklärern Österreichs. Er schrieb unter anderem für Zeitungen, Magazine und Universitäten. Derzeit schreibt er freiberuflich für den österreichischen Wissenschaftsfonds FWF.