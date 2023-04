Sebastian Hotz alias El Hotzo veröffentlicht seinen ersten Roman „Mindset“

Von: Sven Trautwein

Sebastian Hotz alias El Hotzo erreicht auf Twitter und Instagram mit scharfen politischen Kommentaren ein Millionen-Publikum. Nun legt er mit „Mindset“ einen scharfzüngigen Roman vor.

Sebastian Hotz ist eine Art Phänomen: Über 1,5 Millionen Menschen folgen ihm unter dem Namen El Hotzo auf Instagram und Twitter. Dort hat sich der gebürtige Franke als Internet-Comedian einen Namen gemacht, indem er kurze, prägnante Texte verfasst. Jetzt hat er einen Roman namens „Mindset“ veröffentlicht, der von toxischen Jungmännerträumen und ihrem Scheitern erzählt. Das Buch kommt genau zur richtigen Zeit.

Sebastian Hotz „Mindset“: Über das Buch

El Hotzo ist Millionen Lesern auf Twitter vertraut. Nun hat Sebastian Hotz seinen ersten Roman „Mindset“ veröffentlicht. © Fabian Sommer/picture alliance/dpa/KiWi (Montage)

Maximilian Kracht hat alles, was man sich in der heutigen Zeit wünscht. Er sieht gut aus, trägt Anzüge, teure Uhren und führt ein Leben zwischen Luxuskarossen und Privatjets. Zwischendurch hält er Vorträge vor jungen Menschen, um sie mit dem richtigen Mindset vom Schaf zum Wolf zu machen. Das jedenfalls verspricht der Instagram-Account von Krach-Consulting mit seinen mehr als 100.000 Followern.

Maximilian Krach hat alles, was sich ein im Internet sozialisierter junger Mann im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wünschen kann: teure Uhren, eine amtliche Anzahl Follower, eine so einfache wie geniale Geschäftsidee und einen unerschütterlichen Glauben an die eigene Einzigartigkeit.

Maximilian Krach ist ein Macher. Ein Macher, von dem die sozialen Netzwerke voll sind. Die immer gleich gestylten Herren, die in viel zu engen Anzügen versuchen, die Zielgruppe mit Sprüchen einzuwickeln, um am Ende in eine dubiose Krypto-Währung oder in weitere Aufbaukurse zu investieren. Gerne wird mit Vergleichen zu Steve Jobs, Jeff Bezos und Elon Musk gegriffen. Als Finanzcoach weiß Krach schließlich, mit welchem Mindset er seinen Status erreicht hat. Und seine gelehrigen „Schafe“ sollen es lernen, ihm folgen und zum „Wolf“ werden.

„Mindset“: Die Nebenfiguren, die alles ins Wanken bringen

Es sind die Nebenfiguren, die die Geschichte spannend machen und am Laufen halten. Mirko, ein ITler, der seit rund zehn Jahren in einer Firma die Support-Tickets abarbeitet, scheint dort niemand so richtig zu kennen. Auch wenn er im Betrieb täglich die Computer wartet, ist er nahezu unsichtbar. Mirko wird auf Krach-Consulting aufmerksam, taucht bei einem der Coachings auf und fühlt sich gar zum Sprachrohr von Krach-Consulting berufen.

Angela, die in der Buchhaltung desselben Unternehmens arbeitet und Mirko im Rahmen einer Fahrgemeinschaft mitnimmt, versucht ihn näher kennenzulernen und einzubinden. Auf einem Schützenfest gelingt es Mirko in gewisser Weise über sich hinauszuwachsen. Mit die stärkste Nebenfigur ist Yasmin, die in einem Hotel in Mülheim an der Ruhr an der Rezeption arbeitet und von Krach sowohl abgestoßen als auch angezogen ist. Als seine Buchungsgebühr für einen Tagungsraum von seinen unzähligen Kreditkarten nicht abgerechnet werden kann, beginnt sie, mehr über ihn herauszufinden. Ist Krach vielleicht nicht der erfolgreiche Coach, den er vorgibt?

Sebastian Hotz „Mindset“: Fazit

Treffsicher und auf den Punkt gebracht ist der Roman von Sebastian Hotz. Er ist ein Satiriker und Autor, der sich durch seine scharfzüngigen und treffsicheren Kommentare auszeichnet. Er nutzt dabei eher Ironie als feinen Humor und zeigt sein Können besonders auf Twitter und als Gagautor für das ZDF Magazin Royale. Mit „Mindset“ hat er jedoch bewiesen, dass er auch längere Texte schreiben und mehr als nur kurze Pointen setzen kann. Empfehlung!

Sebastian Hotz „Mindset“ 2023 KiWi-Verlag, ISBN-13 978-3-462-00284-3 Preis: gebunden 23 €, E-Book 18,99 €, 288 Seiten (abhängig vom Format) Hier bestellen!

Sebastian Hotz

Sebastian Hotz wurde im Jahr 1996 geboren und ist in Franken aufgewachsen. Er hat ein duales Studium in Wirtschaftswissenschaften in Erlangen/Nürnberg absolviert. Nach einer Station in Bielefeld ist er schließlich nach Berlin gekommen. Täglich lesen 1,5 Millionen Menschen seine gesellschaftskritischen und prägnanten Beiträge auf Instagram und Twitter. Darüber hinaus ist er Autor für das ZDF Magazin Royale, Podcaster und ein begehrter Gesprächspartner in vielen Medien.