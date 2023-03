Eiskalt: Vier spannende Thriller mit Frostgarantie

Von: Jessica Bradley

Sie lieben eiskalte Spannung? dann sind Sie genau richtig. Vier eiskalte Thriller, die Ihnen eine Gänsehaut bereiten.

Diese vier Thriller bescheren Ihnen nicht nur durch ihre eiskalte Umgebung eine Gänsehaut. Von dystopischen Vorhersagen bis persönlichen Schicksalsschlägen erwartet Sie Spannung pur.

Eine grausige Vorstellung: ein Land das alles kontrollieren kann. Marc Elsberg hat mit seinem neuen Thriller eine dystopische Vorsehung geschaffen, die „1984“ von George Orwell in nichts nachsteht.

Als mehrere schwarze Flugobjekte über dem chinesischen Luftraum auftauchen, hält die Welt den Atem an. Hat die chinesische Regierung ihre Drohungen wahr gemacht? Werden sie Taiwan angreifen? Das Weiße Haus ist in Aufruhr, und der amerikanische Präsident kurz davor, die Flotte zu alarmieren. Erst in letzter Sekunde kann eine Klimawissenschaftlerin einen Angriff abwenden. Denn sie erkennt sofort, dass da keine Kampfdrohnen am Himmel aufsteigen ...