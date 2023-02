Amazons Buchläden sind kein Erfolg: Kleine Shops eröffnen wieder in den USA

Von: Sven Trautwein

Kleine Buchläden eröffnen wieder in den USA und bieten Amazon die Stirn (Symbolbild). © Angela Cappetta/Image Source/Imago

Nach jahrelangen Schließungen geht es für kleine, unabhängige Buchhandlungen in den USA wieder aufwärts.

Sehr oft waren Buchläden in Amerika dem Untergang geweiht. Immer wieder stiegen die Online-Verkäufe bei Amazon in ungeahnte Höhen. Nach und nach mussten immer mehr Buchhandelsketten ihre Filialen schließen. Doch seit geraumer Zeit, scheint sich der Wind zu drehen. Amazon war mit seinen eigenen Buchläden nicht erfolgreich. Und es eröffnen derzeit wieder viele kleine Geschäfte. Ein Hoffnungsschimmer.

Schaut man sich die absoluten Zahlen an, ist die Anzahl der Buchläden in Amerika seit 1995 in den ersten Jahren zurückgegangen. In den ersten fünf Jahren seit Amazons Bestehen, sank die Zahl der Buchhandlungen um mehr als 40 Prozent.

In einer aktuellen Zeit-Kolumne ist zu nachzulesen, dass New York seit Pandemiebeginn eine Vielzahl interessanter Neugründungen bei Buchläden zu verzeichnen hat. Auch wenn Amazon auf langjährige Kundendaten zurückgreifen konnte, half es ihnen nichts für die eigenen stationären Läden. Als diese verkauft wurden, übernahm Barnes & Noble einige davon. Viele sahen darin eine kleine Rache gegenüber Amazon.

Tipps für den Buchhandel

Schon vor einigen Jahren hatte der Wirtschaftsprofessor Ryan Raffaelli Tipps für den amerikanischen Buchhandel veröffentlicht, um sich gegen Amazon zu behaupten. Acht Jahre lang hatte er den Markt und die Verkaufsstrategien der Buchhändler genauer unter die Lupe genommen. Im Focus hatte er vor einigen Jahren dem Buchhandel einige Tipps mit auf den Weg gegeben, die auch heute noch gelten dürften, um die Marktmacht des Online-Riesen ein wenig zu dämpfen:

Aufbau einer Community – durch ein lokales Gemeinschaftsgefühl neue Kunden gewinnen und an den lokalen Handel binden

Kleineres und individuelleres Sortiment im Buchladen – Spezialisierung schaffen, Präsentation von Newcomern etc.

Angebot erweitern und zu einem Ort machen, an dem man gerne verweilt – mit Lesungen, Autogrammstunden

Ein leichtes Wachstum an kleinen Buchhandlungen ist in den USA auf alle Fälle zu verzeichnen. Laut Focus stieg die Zahl unabhängiger Buchläden in den Jahren 2009 bis 2018 um mehr als 45 Prozent. Auch die aktuellen Zahlen sehen gut aus und geben dieser Branche etwas Rückenwind. Der Branchenverband gibt an, dass bei 80 Prozent der befragten Buchhandlungen der Umsatz 2021 gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei.