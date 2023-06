Kaltblütige Abkühlung für die heißen Sommertage: Neuerscheinungen im Jugendbuch-Segment

Von: Jessica Bradley

Drei spannende Jugendbücher erwarten Sie diesen Sommer. Sollten Sie schwitzen, liegt das nicht nur an den Temperaturen.

Im Jugendbuch-Segment führt die spannende Verbrecherjagd in den französischen Süden Europas mit „Guilty“. Ein weiteres Abenteuer entführt die Leser in den norwegischen Norden mit „Ravna“, geschrieben von der Glauser-Siegerin. Schließlich geht es über den Ozean nach Amerika, wo man auf Karen McManus und ihre fesselnden Geschichten trifft.

Hetzjagd-Thriller von Jean-Christophe Tixier: „Guilty - Du wirst nicht entkommen“

Spannende Neuerscheinungen für den Sommer 2023 aus dem Jugendbuch-Segment. (Symbolbild) © stock&people/Imago

Jean-François Tixier war ursprünglich 20 Jahre lang Lehrer, bevor er sich vollständig dem Schreiben widmete. Er ist ein vielseitiger Autor, der zahlreiche Romane verschiedener Genres für Jugendliche und Erwachsene verfasst hat. Darüber hinaus ist er auch als Comicautor und für das Schreiben von Hörspielen bekannt. Jean-François Tixier lebt sowohl in Pau als auch in Paris.

Diego Abrio, 22, ist schuldig gesprochen wegen fahrlässiger Tötung. Nun wird er aus dem Gefängnis entlassen. Aber er kommt nicht frei. 3 Millionen Klicks der App GUILTY geben ihn frei zur Jagd. Jeden Abend um 19 Uhr wird sein Standort gepostet und jeder darf ihn straffrei töten. Oder ihm helfen. Wird er es schaffen, zu entkommen?

Jean-Christophe Tixier: „Guilty - Du wirst nicht entkommen“ 14. Juni 2023, cbt, ISBN 13-978-3-570-31565-1 Preis: Taschenbuch 13 €, E-Book 3,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Eiskalte Spannung: Elisabeth Herrmann „RAVNA - Arktische Rache“

Elisabeth Herrmann ist eine Autorin, die mit ihren packenden und atmosphärischen Thrillern ein großes Publikum fesselt. In ihren Büchern können die Leser starke Heldinnen, düstere und mystische Fälle sowie intelligente Hochspannung erwarten.

Ravnas Heimat liegt hoch im Norden Norwegens bei ihrer Mutter Hedda und deren Rentieren, auch wenn sie mittlerweile Studentin der Polizeihochschule in Oslo ist. Als ihr leiblicher Vater, den sie kaum kennt, ein Treffen in der Hauptstadt vorschlägt, willigt sie überrascht ein. Doch bevor sie miteinander sprechen können, stürzt er ihr mit einem Messer im Rücken vor die Füße.

Elisabeth Herrmann „RAVNA - Arktische Rache“ 26. Juli 2023, cbj, ISBN 13-978-3-570-16668-0 Preis: gebundenes Buch 20 €, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 448 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Thriller: Karen M. McManus „One of us is back“. Das fulminante Finale

Der neue raffinierte Thriller der weltbestverkauften Autorin von „One of us is lying“ ist rasant und umwerfend. Mit meisterhaft geplanten Wendungen und fesselnden, komplexen Charakteren sorgen McManus‘ Bücher für eine unwiderstehliche Suchtgefahr, der man sich nicht entziehen kann.

Sommerferien in Bayview. Addy und ihre Freunde treffen zusammen, um Zeit miteinander zu verbringen: Bronwyn ist zurück aus Yale, Cooper macht Urlaub von seiner Baseballkarriere, Nate, Maeve, Phoebe und Knox sind ebenfalls vor Ort. Alles könnte so entspannt sein. Doch ein Thema beherrscht die Medien und die Bayview-Crew: Aufgrund eines juristischen Fehlers könnte Jake Riordan bald auf freiem Fuß sein und in Berufung gehen.

Karen M. McManus „One of us is back“ 16. August 2023, cbj, ISBN 13-978-3-570-16661-1 Preis: gebundenes Buch 22 €, E-Book 15,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format) Hier bestellen