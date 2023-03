Buchtipp: „Der Donnerstagsmordclub“ – Der größte britische Bucherfolg seit Harry Potter

Von: Sven Trautwein

Richard Osman setzt mit „Der Donnerstagsmordclub“ ermittelnde Altersheimbewohner auf die Jagd nach dem Täter an. Auch der dritte Band ist ein Riesenerfolg.

Richard Osman ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch ein bekannter Fernsehmoderator, Produzent und Comedian. Am bekanntesten ist er für seine Rolle als Co-Moderator der beliebten BBC-Quizshow „Pointless“, die er auch mitproduziert hat. Mit seinem Debüt „Der Donnerstagsmordclub“ hat er sich schnell in die Herzen seiner Leser geschrieben. Die Cosy-Crime-Reihe rund um ermittelnde Bewohner eines Seniorenheims sind ein Bestseller. Die ersten beiden Bände haben sich mehr als sieben Millionen Mal verkauft und sind damit der größte Bucherfolg seit Harry Potter.

Buchtipp: „Der Donnerstagsmordclub und die verirrte Kugel“ von Richard Osman

Richard Osman hat mit „Der Donnerstagsmordclub“ den größten britischen Bucherfolg seit Harry Potter hingelegt. © Carsten Koall/picture alliance/dpa

Wir werden alle älter. Was liegt da näher, sich ermittelnde Senioren vorzustellen, die von ihrem Altersruhesitz aus den einen oder anderen Fall aufklären? Klingt zu abgedreht? Ganz und gar nicht. Richard Osman ließ sich durch die Besuche bei seiner Mutter in deren Altersheim inspirieren. In einem Interview im stern verriet er, dass seine Mutter die Entwürfe verschlungen habe. Sie wollte sicherstellen, dass man keine Rückschlüsse auf sie, oder ihre Mitbewohner anstellen könne. Die Ideen scheinen Richard Osman nicht auszugehen. Auch nach dem dritten Band ist kein Ende der Serie in Sicht. Die Filmrechte hat sich das Amblin Studio gesichert, das Steven Spielberg gehört.

Buchtipp mit britischem Humor

Über einen Mangel an ungelösten Mordfällen kann sich der Donnerstagsmordclub wahrlich nicht beklagen. Darunter auch: der Fall Bethany Waites. Die junge Journalistin wurde vor fast zehn Jahren ermordet, weil sie den Strippenziehern eines riesigen Steuerbetrugs zu nahegekommen war. Kaum haben Elizabeth, Joyce, Ron und Ibrahim angefangen zu ermitteln, wird aus dem cold case sehr schnell ein brandheißer. Dann wird auch noch Elizabeth entführt, und ihr Widersacher stellt sie vor eine unangenehme Wahl: töten oder getötet werden.

Schauplatz seiner bisherigen Donnerstagsmordclub-Reihe ist die Seniorenresidenz Coopers Chase. Ruhig und beschaulich liegt die Residenz eingebettet in der Idylle von Kent. Man muss auch noch nicht vor Ort gewesen sein. Richard Osman beschreibt so bildgewaltig, dass sich der Leser dort gleich wohlfühlt. Joyce und Elisabeth, Ron und Ibrahim heißen die Ermittler und sie sind so skurril und exzentrisch, was den britischen Humor so wunderbar macht. Wo lässt man schon eine ehemalige Geheimagentin, einen Gewerkschafter, einen Psychiater und eine Krankenschwester, die alle im Ruhestand sind, ermitteln? Das Quartett lässt immer ein Schmunzeln beim Leser zurück. Das gefällt in der heutigen Zeit umso mehr.

Richard Osman „Der Donnerstagsmordclub und die verirrte Kugel“: Fazit

Für Fans britischen Humors ist dieser Cosy-Crime eine direkte Kaufempfehlung. Man fühlt sich gleich in das Setting von Miss Marple in heutige Zeit hineinversetzt. Liebenswürdige Charaktere, ein toller Plot und Osmans unnachahmliche Schreibweise, machen den dritten Band zu einem Lesegenuss.

Richard Osman „Der Donnerstagsmordclub und die verirrte Kugel“ 2023 List, ISBN-13 978-3-471-36052-1 Preis: Paperback 17,99 €, E-Book 14,99 €, 432 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Richard Osman

Richard Osman ist Autor, Fernsehmoderator und Produzent. „Der Donnerstagsmordclub und die verirrte Kugel“ ist sein dritter Roman. Sein Debüt wurde ein weltweiter Erfolg und wird verfilmt. Mehr als sieben Millionen Mal wurden seine Bücher weltweit verkauft.