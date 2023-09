Packender Umweltthriller: „Der Wald“ von Tibor Rode ist ein Pageturner

Von: Sven Trautwein

Was passiert, wenn die Natur die Kontrolle übernimmt? Der Umwelt-Thriller „Der Wald“ von Tibor Rode ist packend bis zum Ende. © Karo/Imago/Droemer (Montage)

Selbstlernende Algorithmen und intelligente Pflanzen holen sich das zurück, was die Menschen der Natur vorher genommen haben. „Der Wald“ ist ein packender Umweltthriller.

Es gibt Thriller, bei denen man nur äußerst widerwillig das Lesen unterbricht. In Tibor Rodes jüngstem Werk „Der Wald“ werden die Leser in ein Ökosystem versetzt, das gegenüber dem Menschen alles andere als positiv eingestellt ist. Wenn wir der Natur freie Hand lassen, hat sie die Fähigkeit, zurückzufordern, was wir ihr zuvor genommen haben, und noch viel mehr. Warum „Der Wald“ von Tibor Rode ein topaktueller Umweltthriller ist, lesen Sie auf 24books.de.