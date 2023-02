LBM 2023

Die Leipziger Buchmesse steht vor der Tür: Was sind die häufigsten Fragen?

Die Leipziger Buchmesse 2023 steht an. Anders als gewohnt findet sie allerdings nicht im März, sondern im April statt. Was Sie sonst noch wissen sollten.

Sollte es für Sie das erste Mal sein, dass Sie die Leipziger Buchmesse besuchen möchten, stehen einige Fragen offen. Um alles auf einen Blick zu haben, geben wir Ihnen Antworten auf die häufigsten Fragen.

Was ist die Leipziger Buchmesse und wann findet sie statt?

Die Leipziger Buchmesse, auch LBM genannt, ist nach der Frankfurter Buchmesse (FBM) eine der größten Messen über Literatur in Deutschland. Traditionell findet diese jedes Jahr im März statt. 2023 ist es anders, die Veranstaltung wurden auf Ende April verschoben und findet vom 27. bis 30. April statt.

Anders als die Frankfurter Buchmesse handelt es sich bei der Leipziger eher um eine Publikumsveranstaltung. Sie gilt dennoch als erstes großen Jahrestreffen der Branche.

2023 geht die Leipziger Buchmesse auch zum ersten Mal „on air“ und Sie können sich auf dem Marktplatz, Live-Lesungen, Interviews und Preisverleihungen ansehen. So möchte der Veranstalter noch mehr Menschen erreichen.

Wen können Sie auf der Leipziger Buchmesse sehen?

Die Leipziger Buchmesse ist auch immer ein Ort für politische Debatten: So wird die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel aus ihrem Leben erzählen und bei Podiumsdiskussionen werden beispielsweise Zoë Beck, Asal Dardan, Kateryna Mishchenko, Ilija Trojanow oder Harald Welzer dabei sein.

Auch Autoren wie Sebastian Fitzek, Şeyda Kurt, Christoph Hein und Judith Hermann. Dieses Jahr werden Ihnen auch Comedian Eckhart von Hirschhausen und Sänger Roland Kaiser ihre Bücher vorstellen. Sie haben somit ein buntes und ausgewogenes Programm vor sich. Es findet sich für jeden Interessenten was darunter.

Wo bekommen Sie Tickets und was kosten diese?

Der Ticketvorverkauf für die Leipziger Buchmesse ist bereits im Februar gestartet. Sie sind über die Website und den Ticket-Shop der Leipziger Buchmesse bestellbar. Nicht ermäßigte Tagestickets kosten die Tage Donnerstag, Freitag und Sonntag jeweils 20 €, ermäßigte Tickets kosten 16,50 Euro, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren zahlten 9,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben kostenlosen Zutritt. Für den Samstag, an dem die meisten Besucher erwartet werden, kostet das normale Tagesticket im Vorverkauf 25,00 Euro für Vollzahler, 21,50 Euro ermäßigt und 13,50 Euro für Kinder.

An den Tageskassen kosten alle Tickets zwei Euro mehr als im Vorverkauf.

Es gibt auch eine Dauerkarte für alle 4 Tage auf der Messe für 40 €. In allen Eintrittspreisen sind der Zugang zu Messe selbst, zur Manga- und Comicmesse und für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für die Hin- und Rückfahrt zum Messegelände inklusive.

Weitere Programmübersicht und das diesjährige Gastland

Die Leipziger Buchmesse begrüßt 2023 Österreich als Gastland. Das Programm des Gastlands Österreich steht unter dem Namen „Mea ois wia mia“ („Mehr als wir“) und umfasst 110 Veranstaltungen. Zu sehen sind Größen der österreichischen Literaturszene wie Robert Menasse, Robert Seethaler und Arno Geiger. Auf der Österreich-Bühne werden außerdem Autor*innen wie Maja Haderlap und Clemens J. Setz ihre neuen Werke vorstellen.

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird traditionell am Eröffnungstag vergeben und ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Auszeichnung wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung verliehen. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird jedes Jahr von einer siebenköpfigen Jury ausgewählt. Diese setzt sich aus deutschsprachigen Literaturkritikerinnen und -vermittlern zusammen. Eine Vorauswahl, die sogenannte Shortlist, mit je fünf Titeln pro Kategorie wird am 23. März 2023 vorgestellt.

Anders als beim Preis der Leipziger Buchmesse steht die Gewinnerin des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung schon seit Dezember 2022 fest. In diesem Jahr ist es die russisch-jüdische Autorin Maria Stepanova. Die 1972 in Moskau geborene und derzeit im deutschen Exil lebende Lyrikerin bekommt den Preis für ihren Gedichtband „Mädchen ohne Kleider“. Die Auszeichnung wird traditionell am Vorabend der Buchmesse überreicht – diesmal am Mittwoch, dem 26. April 2023.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf der Messe und berichten Ihnen über diverse Veranstaltungen auch auf unserem Buchportal 24books.de.

