„Nackt im Wind“: Die Ärzte intim im neuen Bildband der besten Band der Welt

Von: Sven Trautwein

Der Fotograf Jörg Steinmetz hat die „beste Band der Welt“ auf ihren Gigs durch Berlin begleitet. Herausgekommen ist ein intimer Tour-Einblick.

Im heißen Sommer 2022 tourt die Band „Die Ärzte“ durch ihre Heimatstadt. Seit ihrer Gründung vor über 40 Jahren, haben sie seit ihrem ersten Album „Debil“ textlich viele Statements gesetzt. Der Fotograf Jörg Steinmetz hat Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo González auf kleinen und großen Bühnen ein Jahr begleitet. Herausgekommen ist ein intimer Einblick in die Konzertreihe 2022.

„die ärzte: Nackt im Wind“: Über das Buch

Die Band „Die Ärzte“ gibt mit ihrem Bildband „Nackt im Wind“ einen intimen Tour-Rückblick. © Jörg Steinmetz/dpa/Prestel (Montage)

Die Band gilt mit ihren Texten als legendär. Einige der Lieder standen auf dem Index und sorgten immer wieder für einen Aufschrei in den Medien. Doch herausgekommen ist ein hervorragendes Zeitzeugnis eines Jahres. Umso bemerkenswerter ist, dass der ehemalige Tagesthemen-Sprecher Ulrich Wickert, das Vorwort geschrieben hat. Ansonsten schreibt er Krimis wie „Die Schatten von Paris“.

Dass die Konzerte der Besten Band der Welt jedes für sich einzigartig sind, ist ehernes Gesetz. Und Dabeisein ist alles … naja, fast alles. Denn dieses Mal kann man auch nacherleben, wie knorke es wirklich war. (Oder – falls man aus unerfindlichen Gründen nicht direkt dabei sein konnte – immerhin ersatzerleben.) Also Vorsicht vor tieffliegenden Bechern, BHs und Trialogen!

In einem Interview mit dem WDR erklärt Ulrich Wickert, die Band sei auf ihn zugekommen, mit der Bitte, das Vorwort zu schreiben. So hat er es sich nicht nehmen lassen, sich ausführlicher mit der Band auseinanderzusetzen und ihre Texte ein wenig literarisch auf den Zahn zu fühlen. So kamen interessante Vergleiche, unter anderem zu Tucholsky, dabei heraus. Verkehrt, könne es dann nicht sein, so Wickert im WDR-Interview. Auch käme ihm die Band mit ihrem Namenszusatz „Die beste Band der Welt“ so vor, als würde sie Ironie lieben und vergleicht sie in der Süddeutschen Zeitung mit den Deutungen des Philosophen Sören Kierkegaard.

Für den Verlagstext bietet das Buch das Abbild einer schon legendären Tour, eingefangen von unzähligen Kameras und durch das Objektiv von Jörg Steinmetz, der auch zahlreiche andere Künstler in den vergangenen Jahren festgehalten hat. Ein Bildband für Fans der Band und alle, die ihnen noch ein wenig näher sein wollen.

„die ärzte: Nackt im Wind“ Mit Fotos von Jörg Steinmetz und Vorwort von Ulrich Wickert 2023 Prestel, ISBN-13 978-3-7913-8994-3 Preis: Hardcover 49 €, 200 Seiten Bei Amazon bestellen

Jörg Steinmetz

Jörg Steinmetz, Jahrgang 1970, lebt in Frankfurt und fotografiert neben seinen künstlerischen Arbeiten für Verlage, Musik-Labels und Zeitschriften. Unter seinen Auftraggebern befinden sich die ärzte, Marius Müller-Westernhagen, die Söhne Mannheims und Michael Wollny.