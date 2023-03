Buchverfilmung: „Der Schwarm“ von Frank Schätzing startet als Serie phänomenal durch

Von: Sven Trautwein

Frank Schätzings „Der Schwarm“ ist die kostspieligste Serie für das ZDF. Nach viel Anfangskritik wird der Film von den Zuschauern übermäßig häufig abgerufen.

„Der Schwarm“ von Frank Schätzing ist in der ZDF-Mediathek besser als jede andere Streamingserie gestartet. Laut Nachrichtenagentur dpa erreichte die erste Folge des Mehrteilers mehr als zwei Millionen Abrufe. Auch die Folgen zwei und drei lagen bei rund 1,5 Millionen Abrufen. Im Vorfeld hatte die Verfilmung auch von Autorenseite keine guten Kritiken bekommen. Die Abrufe durch die Zuschauer zeigen genau das Gegenteil.

Frank Schätzing „Der Schwarm“: Über das Buch

Ein Fischer verschwindet vor Peru, spurlos. Ölbohrexperten stoßen in der norwegischen See auf merkwürdige Organismen, die hunderte Quadratkilometer Meeresboden in Besitz genommen haben. Währenddessen geht mit den Walen entlang der Küste British Columbias eine unheimliche Veränderung vor. Nichts von alledem scheint miteinander in Zusammenhang zu stehen. Doch Sigur Johanson, norwegischer Biologe und Schöngeist, glaubt nicht an Zufälle. Auch der indianische Walforscher Leon Anawak gelangt zu einer beunruhigenden Erkenntnis: Eine Katastrophe bahnt sich an. Doch wer oder was löst sie aus?

Wie das Meer zurückschlägt, kann man auch in Robert Habecks „Hauke Haiens Tod“ lesen und nachempfinden. In „Der Schwarm“ basieren die Geschichten des Bestsellerautors auf intensiven naturwissenschaftlichen Recherchen. Das Buch mit seinen mehr als 1000 Seiten ist keine leichte Kost, gerade in Hinblick auf die Klimakrise, wie in „Die Welt kippt“ von Heiko von Tschischwitz. „Der Schwarm“ führte in den Jahren 2004 und 2005 viele Monate die Spiegel-Bestsellerliste an.

Buchverfilmung „Der Schwarm“: Ein europäischer Erfolg

ZDF-Intendant Norbert Himmler lobte die Verfilmung des Buches als ein „herausragendes Beispiel für innovatives fiktionales Fernsehen Made in Europe“ vor rund 350 Europapolitikern in Brüssel. Die Serie entstand als internationale Koproduktion zusammen mit Rai, ORF, SRF, France Télisions, Viaplay und Hulu.

In der ZDF-Serie wird gezeigt, wie Meereswissenschaftler rund um den Globus versuchen, die mysteriösen Naturereignisse und die damit einhergehenden Bedrohungen einzudämmen. Die in der Serie erweiterten Flirtszenen stießen bei Frank Schätzing und in vielen Kritiken nicht auf große Gegenliebe. Frank Schätzing beendete unter anderem die Zusammenarbeit bei der Serie. Die hohen Abrufzahlen des Streams dürften Autor und Verlag jedoch sehr freuen.

In dieser Liste haben wir die lesenswertesten Romane von Frank Schätzing zusammengefasst. Was ein Anstieg von drei Grad Erderwärmung ausmacht, ist hier im Interview mit dem Ökonomen Klaus Wiegandt nachzulesen.

Frank Schätzing: Über den Autor

Frank Schätzing, geboren 1957 in Köln, veröffentlichte 1995 den historischen Roman „Tod und Teufel“. Nach zwei weiteren Romanen, erschien im Frühjahr 2004 „Der Schwarm“, der seit Erscheinen eine Gesamtauflage von 4,5 Millionen Exemplaren erreicht hat und weltweit in 27 Sprachen übersetzt wurde. Frank Schätzing lebt und arbeitet in Köln.