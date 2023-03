Der neue packende Thriller: „Rabbits“ von Terry Miles

Von: Jessica Bradley

In „Rabbits“ spielst du um dein Leben: Escape Rooms sind nichts dagegen. © Panthermedia/imago/PenguinVerlag

Die Mitspieler sind unbekannt und die Regeln tödlich. „Rabbits“ ist ein fesselnder Thriller des Autors Terry Miles. Besser als jeder Escape Room.

Ein „Rabbit-Hole“ ist übersetzt ein „Kaninchenbau“, ähnlich wie in „Alice im Wunderland“ steht es als Metapher für den Eingang in eine mystische Welt. Ob in Büchern oder Filmen, wie beispielsweise „Matrix“ oder im Internet, wer sich in ein „Rabbit-Hole“ begibt, findet nur schwer wieder raus. Begeben Sie sich in den Kaninchenbau und lesen Sie den Buchtipp auf 24books.de.