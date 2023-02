Der deutsche Schriftsteller Erich Kästner hat Geburtstag

Gesellschaftskritische Geschichten

124 Geburtstag des deutschen Schriftstellers Erich Kästner

Am 23. Februar würde der bekannte Autor Erich Kästner 124 Jahre alt. Heute noch gerne gelesen: Seine Kinderbücher.

Wer kennt sie nicht: Das doppelte Lottchen, Emil und die Detektive, die Konferenz der Tiere oder das fliegende Klassenzimmer. Erich Kästner hat wundervolle Kinderbücher hinterlassen. Wir gratulieren ihm zum Geburtstag.

Während des Nationalsozialismus wurde auch Erich Kästners Bücher verbrannt. Zum Glück sind seine Geschichten bis heute erhalten. Vor allem seine Geschichte über die Konferenz der Tiere könnte zur Zeit nicht aktueller sein.

Auch erhielt Erich Kästner Auszeichnungen für seine Drehbücher, u.a. für das doppelte Lottchen. Ein Bundesverdienstkreuz und den bekannten Hans Christian Andersen Preis, den auch die Schriftstellerin und Kinderbuchautorin Astrid Lindgren gewann.

Erich Kästner

Erich Kästner, 1899 in Dresden geboren, begründete gleich mit zwei seiner ersten Bücher seinen Weltruhm: ›Herz auf Taille‹ (1928) und ›Emil und die Detektive‹ (1929). Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden seine Bücher verbrannt, sein Werk erschien nunmehr in der Schweiz im Atrium Verlag. Erich Kästner erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, u.a.den ›Georg-Büchner-Preis‹. Er starb 1974 in München.