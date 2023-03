Nach Farbe oder Autor? Zehn tolle Ideen, wie Sie Ihre Bücher im Regal sortieren können

Von: Sven Trautwein

Für die einen ist es eine bloße Aneinanderreihung und keine große Aufgabe, für die anderen ist es eine stundenlange Beschäftigung: das Anordnen der Bücher im Regal.

Es gibt nichts Interessanteres, als in Wohnungen die Bücherregale zu betrachten. Wie sind die Titel sortiert? Gibt es ein Muster, in dem man sich schnell zurechtfinden wird? Handelt es sich um einen Manchmalleser oder einen Vielleser, um jemanden, der nur wenig Zeit mit der Ordnung im Bücherregal zubringt oder jemanden, der sich stundenlang mit der für ihn richtigen Sortierung beschäftigen kann. Wir möchten Ihnen hier zehn tolle Ideen vorstellen, wie man die Bücher im Regal sortieren kann.

Zehn Methoden, Bücher im Regal zu sortieren

Ordnung im Bücherregal: Ob nach Farbe oder Autor – wir stellen Ihnen zehn tolle Möglichkeiten vor. © Westend61 / Imago

Ob Chaot, Vielleser oder Ästhet, jeder hat so seine eigene Art und Weise, Bücher zu sortieren. Wir kennen es aus der Bibliothek. Dort finden wir grundsätzlich die Sortierung nach Genre. Innerhalb des Genres sind die Bücher dann nach den Autoren-Nachnamen sortiert. Auf diese Weise sind die Titel schnell und einfach zu finden. Falls nicht, hilft der Bibliothekar gerne weiter. Aber wie sieht es in den eigenen vier Wänden aus?

Bücher sortieren: Die „Regenbogen“-Methode

Schaut man sich im Internet die Möglichkeiten an, wie man Bücher sortieren kann, findet man ganz häufig die „Regenbogen“-Methode. Hier sind die Titel nach Farben sortiert. So wirken die Bücherregale, gerade auf Social Media, aufgeräumt. Eine andere Methode ist es, die Bücher nach Größe zu sortieren.

Bücherregal: Weitere Methoden, Bücher zu ordnen

Nach dem Alphabet sortieren

Nach Autor sortieren

Nach gelesen / ungelesen sortieren

Nach Genre / Thema sortieren

Nach Verlag sortieren

Nach Land sortieren

Nach Größe sortieren

Nach Sprache sortieren

Gar nicht sortieren

Bücherregal sortieren nach Farbe

Bücher nach Farbe zu sortieren, ist wirklich etwas für den Ästheten und alle, die gerne ihre Büchersammlung auf Social Media präsentieren. Der Aufwand ist jedoch nicht zu unterschätzen. Erst einmal gilt es, alle Bücher aus den Regalen zu nehmen, nach Farben zu ordnen und dann zurück in das Regal zu sortieren. Das Ergebnis kann aber auf alle Fälle überzeugen und macht gleich gute Laune. Doch was ist ausschlaggebend? Die Grundfarbe des Covers oder die Schriftfarbe des Titels? Es gibt jedenfalls viele Möglichkeiten.

Bücher sortieren: Für den Praktiker

Am schnellsten und einfachsten geht es für den Praktiker. Hier wird nur nach ungelesenen und gelesenen Büchern sortiert. Ein schneller Griff auf die entsprechende Seite und man hat ein neues Buch zur Hand, das es zu lesen gilt. Auch praktisch, oder?

Die meisten dürften die Ordnung im Bücherregal so kennen. Etwas wild durcheinander und gut ist. Was hier zählt, ist das schnelle Auffinden des entsprechenden Titels.

Bücher ordnen: Nach Genre

Die gängigste Art und Weise, etwas Ordnung in das Bücherchaos zu bringen, dürfte das Ordnen nach dem entsprechenden Themengebiet sein: Ob Kochbücher, Sachbücher, Kinderbücher, Thriller, Krimis oder Romane, alles findet hier seinen Platz im Regal. Aber was ist mit Titeln, die sich nicht so richtig einem Genre zuordnen lassen? Bei den Cosy-Crime-Titeln habe ich vielleicht nur zwei Titel, da brauche ich dann keinen neuen Abschnitt im Regal. Oder etwa doch?

So gibt es auch nahezu unzählige Möglichkeiten, die Bücher im Regal zu ordnen. Eine Kombination aus den oben genannten Punkten macht es außerordentlich spannend.