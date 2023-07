Autorin Donna Leon: „Bücher darf man in den Müll schmeißen“

Von: Sven Trautwein

Bücher sind Bücher, mehr nicht. Für Autorin Donna Leon muss man auch nicht alle Bücher bis zum Ende lesen, wenn sie einem nicht gefallen.

Die bekannte US-amerikanische Schriftstellerin Donna Leon hat sich vor allem durch ihre fesselnden Kriminalromane, die in Venedig spielen, einen Namen gemacht. Mit ihrer Hauptfigur, dem venezianischen Commissario Guido Brunetti, schuf sie eine der beliebtesten Ermittlerfiguren in der zeitgenössischen Kriminalliteratur. Doch Donna Leon ist nicht nur eine erfolgreiche Autorin von spannenden Geschichten. Auch Gesellschaftskritik kommt in ihren Büchern nicht zu kurz. Und sie sieht Bücher ausschließlich als Gebrauchsgegenstand.

Bestseller-Autorin Donna Leon hält Bücher für reine Gebrauchsgegenstände, die auch weggeworfen werden dürften. © STAR-MEDIA/Imago

Kürzlich veröffentlichte sie ihren 32. Brunetti-Krimi „Wie die Saat, so die Ernte“. Auch hier zeigt sich die Chronistin Venedigs von ihrer unterhaltsamen Seite. Blutrünstig werden die Krimis nicht. In ihren Büchern lässt sie auch immer wieder Gesellschaftskritik an Italien durchblitzen – ein Grund, warum sie ihre Bestseller nicht ins Italienische übersetzen lässt. Möchten Sie lieber Krimis lesen, wo es so richtig zur Sache geht, dann könnten Chris Meyer „Der Follower“ oder Andreas Winkelmanns „Nicht ein Wort zu viel“ etwas für Sie sein.

Donna Leon „Glaub nicht, dass Bücher heilig sind“

Für viele Menschen sind Bücher ein Schatz, den es zu erhalten gilt. So machen einige aus Buchrücken wahre Kunstwerke oder verbringen viel Zeit damit, ihr Buchregal zu sortieren. Für die achtzigjährige Autorin sind Bücher ganz unsentimentale Gebrauchsgegenstände, wie sie der Neuen Osnabrücker Zeitung verriet. Sie glaube nicht, dass Bücher heilig seien. Und ausgelesene Bücher dürften auch auf den Müll geworfen werden. Jedoch, schob sie nach, sei es ein besserer Weg, sie zu verschenken.

Dass man ein begonnenes Buch auch auslesen sollte, glaubt Leon nicht. In ihrem Fall gelte das sogar für Klassiker:

Nie beendet habe ich ‚Moby Dick‘. Und ich habe auch nicht das Bedürfnis, ‚Moby Dick‘ zu Ende zu lesen.

Die ehemalige Literaturdozentin bekannte sich auch zu einem weiteren Meisterwerk, das sie nur oberflächlich gelesen hatte: „Edmund Spensers ‚The Faerie Queene‘ habe ich nie vollständig beendet, aber das hat mich nicht daran gehindert, es an der Universität zu unterrichten. Ich war mit den ersten drei Vierteln vertraut, und da es nur in einem Überblickskurs zur englischen Literatur behandelt wurde, konnte ich das mit meinem Gewissen vereinbaren.“

Kürzlich ging eine weitere Aussage der Autorin durch die Nachrichten, dass sie die Zeit der Zensur in der Literatur gekommen sah.

Statt Bücher wegzuschmeißen, bieten sich auch öffentliche Bücherschränke an. Sollten Sie jedoch eines der meistverkauften Bücher oder ein limitiertes Buch besitzen, schauen Sie lieber genauer hin, ob es vielleicht nicht sehr wertvoll ist.