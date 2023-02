„Ein Mann namens Otto (Ove)“ - Die Buchverfilmung mit Tom Hanks

Von: Jessica Bradley

Gerade in den Kinos angelaufen und mit Tom Hanks in der Hauptrolle: die Romanverfilmung von „Ein Mann namens Ove“ von Fredrik Backman. Buchtipp.

Nach Jonas Jonassons „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ (werblicher Link) nicht nur große Bucherfolge feierte, sondern auch einen Film verdiente, kommt nun der nächste schwedische Bestseller in die Kinos. Diesmal mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Mit einem Budget von 50 Millionen US-Dollar und Schauspielerinnen wie Mariana Treviño („Perfekte Fremde“) und Rachel Keller („Legion“) könnte dieser Film ebenfalls Erfolge feiern, obwohl die meisten Leser eher nicht immer begeistert von Buchverfilmungen sind.

Fredrik Backman „Ein Mann namens Ove“: Über das Buch

Wäre der Roman nicht aus Schweden, könnte man ihn durchaus für sehr deutsch halten. Der typische Rentner, der seine Nachbarschaft terrorisiert.

Haben Sie auch einen Nachbarn wie Ove? Jeden Morgen macht er seine Kontrollrunde und schreibt Falschparker auf. Aber hinter seinem Gegrummel verbergen sich ein großes Herz und eine berührende Geschichte. Seit Oves geliebte Frau Sonja gestorben ist und man ihn vorzeitig in Rente geschickt hat, sieht er keinen Sinn mehr im Leben und trifft praktische Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht im Reihenhaus nebenan eine junge Familie ein, die als Erstes mal Oves Briefkasten umnietet …

Fredrik Backman „Ein Mann namens Ove“: Fazit

Wenn auch zunächst Ove ziemlich unsympathisch rüberkommt, so wird er im Laufe der Geschichte dem ein oder anderen Leser ans Herz wachsen. Die Tiefe, die der Autor Frederik Backman erreicht und seine sarkastisch-humorvolle Art, lassen einem auch nach dem Lesen des Romans schwer los. Ein sehr emotionaler Roman und absolut lesenswert.

Fredrik Backman „Ein Mann namens Ove“ 2015, Fischer Verlag, ISBN 13-978-3-596-19780-4 Preis: Taschenbuch 6,99 €, Ebook 4,99 €, Seitenzahl: 384 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Fredrik Backman

Fredrik Backman ist mit über 12 Millionen verkauften Büchern einer der erfolgreichsten Schriftsteller Schwedens. Sein erster Roman „Ein Mann namens Ove“ wurde zu einem internationalen Phänomen; die Verfilmung mit Rolf Lassgård war für zwei Oscars nominiert, ein Remake mit Tom Hanks ist in Planung. Auch Fredrik Backmans folgende Romane eroberten die obersten Ränge der Bestsellerlisten in Deutschland, Schweden, den USA und vielen anderen Ländern; sein Werk wird in 40 Sprachen übersetzt. Backmans Roman „Britt-Marie war hier“ wurde ebenfalls fürs Kino verfilmt. Der Autor lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Solna bei Stockholm.