Buchtipps für ein ausgeglicheneres Leben: Putzplan für die Seele

Von: Jessica Bradley

Drei Ratgeber, wie Sie ihren psychischen Zustand und Ihre Alltagsroutine verbessern können: Mental Health Bücher mit Übungen und Tipps.

In unserer schnelllebigen Zeit braucht es ab und an mal eine Pause und ein Blick nach innen. Achten wir ausreichend auf uns? Können wir etwas machen, um unseren stressigen Alltag entspannter anzugehen? Diese drei Ratgeber helfen Ihnen dabei, Ihren Weg zu finden.

Die Kraft des Neuanfangs: Annie Duke „Quit“

Loslassen, aufgeben: das sind Wörter, die in den meisten Wortschätzen als negativ behaftet sind. Doch lohnt es sich, an allem festzuhalten? Oder sollte man ab und zu mal schauen, ob es sich nicht lohnt, doch mal eine andere Richtung einzuschlagen? „Quit“ von Annie Duke zeigt Ihnen auf wann es besser ist aufzugeben anstatt an Dingen festzuhalten.

»Die Stärke zu wissen, wann es Zeit ist aufzuhören«. In der heutigen leistungsorientierten Gesellschaft ist das Aufgeben ein Schandfleck im Lebenslauf. Wie oft haben wir schon etwas abgeschlossen, was uns weder glücklich gemacht hat, noch einen Vorteil gebracht hat, einfach nur, weil wir es nicht abbrechen konnten, oder wollten? Annie Duke beschreibt in »Quit«, wann der Mut, der eine Tugend ist und uns vorantreibt, sich in einen Laster verwandeln kann ...

Annie Duke „Quit“ 2023, Ariston Verlag, ISBN 13-978-3-424-20279-3 Preis: Taschenbuch 20 €, E-Book 16,99 €, Seitenzahl: 336 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Studien zu Resilienz und innerer Stärke: Bas Kast „Kompass für die Seele“

Was können wir selbst machen, um unsere Ausgeglichenheit und innere Stärke zu bewahren? In „Kompass für die Seele“ schreibt Bas Kast, wie Sie es durch Ernährung und Meditation schaffen können, Ihrer Seele etwas Gutes zu tun.

Krisen, Stress, Zukunftsängste: Um unser psychisches Wohlbefinden ist es derzeit nicht allzu gut bestellt. In seinem neuen Buch geht Bestsellerautor Bas Kast der Frage nach, was wir selbst dafür tun können, um (wieder) in die innere Balance zu finden. Auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse und vieler Selbstversuche stellt er 10 alltagstaugliche und leicht anzuwendende Strategien vor, die gegen Alltagsstress, chronische Erschöpfung und depressive Verstimmungen helfen ...

Bas Kast „Kompass für die Seele“ 2023, Bertelsmann, ISBN 13-978-3-570-10461-3 Preis: gebundenes Buch 24 €, E-Book 19,99 €, Seitenzahl: 256 (abweichend vom Format) Hier bestellen

In wenigen Schritten den Alltag meistern: Erin Zammett Ruddy „Einfach gut sortiert“

Ob nun die Morgenroutine, ein produktiver Alltag oder Selfcare: „Einfach gut sortiert“ von Erin Zammett Ruddy hilft Ihnen neue Strukturen zu finden. Detailliert werden Tipps und Tricks von Experten geschildert.

Wer kennt es nicht: Da kommt man an einem chaotischen Morgen viel zu spät aus dem Haus und vergisst auch noch die Hälfte; im Job übergeht einen der unfreundliche Kollege im Meeting und das Postfach verschüttet einen; zu Hause beginnt der nette Abend mit Freunden dann auch noch mit Hektik, weil nichts rechtzeitig fertig ist ...

Erin Zammett Ruddy „Einfach gut sortiert“ 2023, Bastei Lübbe, ISBN 13-978-3-404-06011-5 Preis: Taschenbuch 14 €, Seitenzahl: 320 Hier bestellen