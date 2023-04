Sechs neue Krimi-Empfehlungen für April und Mai 2023, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten

Spannende Unterhaltung

Auch die Monate April und Mai bringen wieder interessante Krimis und Thriller hervor. Wir stellen Ihnen die spannendsten Titel vor.

Krimis und Thriller machen den Großteil der Belletristik-Verkäufe aus. Krimis bieten eine spannende Handlung, die den Leser von Beginn an fesselt. Das Abtauchen in andere Figuren und Geschichten, die Suche nach dem Täter und die meistens gute Auflösung, machen die Bücher sehr häufig zu Bestsellern. So lieben die Norweger besonders zu Ostern Krimis. Sie nehmen uns Leser mit auf eine Reise in andere Länder und Hintergrundgeschichten und bieten eine Flucht aus dem Alltag. Wir stellen Ihnen hier ein paar Titel vor, die Sie im Frühjahr auf keinen Fall verpassen sollten.

Krimis von der Nordsee: Jan F. Wielpütz „Schwarze Dünen“

Es ist der neunte Band um Kommissar John Benthien und der von Nina Ohlandt ins Leben gerufenen Krimi-Serie. Jan F. Wielpütz setzt die Serie der 2020 verstorbenen Autorin fort. Für einen spannenden Abstecher auf die Nordseeinsel Sylt bei jedem Wetter die richtige Lektüre. Für Freunde von Insel-Krimis haben wir hier etwas zusammengestellt.

An einem diesigen Herbstmorgen stürzt über Sylt ein Kleinflugzeug ab. Die Maschine geht in den Dünen von List nieder, die Pilotin und ihr einziger Passagier sind auf der Stelle tot. Die Untersuchung zeigt, dass die Cessna manipuliert wurde – handelt es sich also um Mord? John Benthien, Hauptkommissar der Kriminalpolizei in Flensburg, übernimmt die Ermittlungen. Welche Rolle spielte der mysteriöse Passagier, der offenbar unter falschem Namen reiste? Und wer war er in Wirklichkeit?

Jan F. Wielpütz „Schwarze Dünen“ 2023 Lübbe, ISBN-13 978-3-404-18873-4 Preis: Taschenbuch 11 €, E-Book 9,99 €, 509 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Bestseller in den Startlöchern: Mattias Edvardsson „Die Wahrheit“

Die beiden vorherigen Krimis „Die Lüge“ (werblicher Link) und „Die Bosheit“ (werblicher Link) standen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mattias Edvardsson gilt als der Meister der subtilen Spannung und sorgt auch mit „Die Wahrheit“ für spannende Lesemomente. Es ist meisterhaft erzählte schwedische Krimilektüre.

Bill verliert seine Frau an Krebs und wird von einem Tag auf den anderen alleinerziehender Vater. Um seine Rechnungen bezahlen zu können, vermietet er ein Zimmer an die Jurastudentin Karla. Karla arbeitet als Reinigungskraft für Steven und Regina Rytter. Schnell merkt sie, dass mit dem Paar etwas ganz und gar nicht stimmt. Denn warum verlässt die Ehefrau des angesehenen Arztes nie ihr abgedunkeltes Schlafzimmer?

Mattias Edvardsson „Die Wahrheit“ 2023 Limes, IBSN-13 978-3-8090-2758-4 Preis: Taschenbuch 17 €, E-Book 12,99 €, 448 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Krimi-Tipp: Die spannendsten Titel für das Osterfest Percival Everett „Die Bäume“: Auf der Shortlist des Booker Preis 2022. USA, Anfang des 21. Jahrhunderts: Im Städtchen Money in den Südstaaten werden mehrere Männer ermordet: meist dick, doof und weiß. Neben jeder Leiche taucht ein Körper auf, der die Züge von Emmett Till trägt, eines 1955 gelynchten schwarzen Jungen. © Hanser Hubertus Borck „Die Klinik“ – im Stil von Sebastian Fitzek: Ein Unfall mit dem Fahrrad, Krankenhaus, Koma. Als ein junger Familienvater nicht mehr in akuter Lebensgefahr schwebt, stirbt er plötzlich. Die Witwe ist überzeugt, dass er umgebracht wurde. Niemand glaubt ihr, bis die Rechtsmedizin ihren Verdacht bestätigt © Rowohlt Patricia Highsmith „Zwei Fremde im Zug“: Zwei Fremde im Zug New York – Texas entdecken und planen das perfekte Alibi … für zwei Morde. Aus einem Moment der Unachtsamkeit heraus wird Guy zum Komplizen Brunos, der ihn auf eine schiefe Bahn mitnimmt, auf der es kein Festhalten und keine Moral mehr gibt und auch kein Entrinnen. © Diogenes Der Klassiker des Spionageromans „Der Spion, der aus der Kälte kam“ von John le Carré: Der britische Agent Alec Leamas ist für Ostdeutschland zuständig. Undercover wechselt er die Seiten, um seine Informanten zu schützen. Zu spät erkennt er, dass er Spielball einer Intrige geworden ist. Als die Frau, die er liebt, in Gefahr gerät, kommt es zum dramatischen Showdown an der Berliner Mauer. © Ullstein Cover zu Kurt Palm „Der Hai im System“ Kurt Palm „Der Hai im System“: Die Lehrerin Franziska Steinbrenner hat endlich den Sorgerechtsstreit um ihre Tochter gewonnen. Der Polizist Philip Hoffmann wird von seiner Ex-Geliebten erpresst. Währenddessen sitzt ein Mann in seiner Wohnung und sinnt nach Rache. Neben ihm lehnt ein Sturmgewehr mit 42 Kugeln im Magazin. Drei Menschen, deren Leben miteinander verwoben sind. Sie kennen einander nicht, aber ihre Wege werden sich auf fatale Weise kreuzen. © Leykam Cover zu „Die Tote im Götakanal“ von Sjöwall und Wahlöö Die Begründer des schwedischen Polizeikrimis sind ein Muss: „Die Tote im Götakanal“ – Eine Leiche wird aus dem Götakanal geborgen. Sie kann nur wenige Tage im Schlamm des Schleusenbeckens gelegen haben – noch immer erkennt man, dass die junge Frau dunkelhaarig und hübsch war. Wie die Obduktion ergibt, wurde sie vor ihrem Tod misshandelt. Tatort: unbekannt. © Rowohlt Cover zu Michael Robothams „Dein Wille geshehe“ darf nicht fehlen Michael Robotham „Dein Wille geschehe“ darf nicht fehlen. Die Thrillerreihe um den an Parkinson erkrankten Psychotherapeuten Joe O‘Loughlin ist mehr als spannend. © Goldmann Cover zu Agatha Christies „Alibi“ Agatha Christie „Alibi – Ein Fall für Poirot“: Roger Ackroyds große Liebe Mrs. Ferrars soll ihren ersten Ehemann ermordet haben. Nun ist sie selber tot, gestorben an einer Überdosis Veronal. War es Selbstmord? Ist sie erpresst worden? In der Zeitung findet Ackroyd einen letzten Hinweis auf die Umstände ihres Todes. Doch bevor er sein Wissen teilen kann, wird er ermordet. © Atlantik Verlag Cover von Stieg Larssons Verblendung „Verblendung“ ist der Auftakt der grandiosen Trilogie von Stieg Larsson: Was geschah mit Harriet Vanger? Während eines Familientreffens spurlos verschwunden, bleibt ihr Schicksal jahrzehntelang ungeklärt. Bis der Journalist Mikael Blomkvist und die Ermittlerin Lisbeth Salander im Auftrag des Onkels recherchieren. © Heyne Cover zu Blutmond Blutmond von Jo Nesbø ist sein bisher bester Harry-Hole-Krimi. Harry Hole hat alle Brücken hinter sich abgebrochen. In Los Angeles trinkt er sich als einer der zahllosen Gestrandeten fast zu Tode. In Oslo werden zur selben Zeit zwei junge Frauen ermordet. Kommissarin Katrine Bratt fordert Harry Hole vergeblich an, denn bei der Polizei interessiert sich niemand mehr für den Spezialisten für Mordserien. © Ullstein

Kriegs-Epos: James Kestrel „Fünf Winter“

Ausgezeichnet mit dem Barry und Edgar Award 2022 ist „Fünf Winter“ ein gewaltiges Epos, das wie ein Kinofilm daherkommt. Es ist ein fesselnder Thriller und ein erschütterndes Porträt des Krieges. Hinzukommt eine herzzerreißende Liebesgeschichte. Somit ein wahrer Rundumschlag, den sich Krimifans nicht entgehen lassen sollten.

Dezember 1941: Joe McGrady ist Detective beim Honolulu PD und wird mit der Untersuchung eines Falls beauftragt, der sein Leben für immer verändern wird: dem Mord an einem jungen Mann, dem Neffen des Oberbefehlshabers der Pazifikflotte, und dessen Freundin, einer jungen Japanerin. McGrady folgt einem Verdächtigen bis nach Hongkong, das gerade von den Japanern eingenommen wird. Er wird als Gefangener nach Japan verschleppt, als potenzieller Spion droht ihm der Tod.

James Kestrel „Fünf Winter“ 2023 Suhrkamp, ISBN-13 978-3-518-47317-7 Preis: Hardcover 20 €, E-Book 16,99 €, 499 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Sterben auf Schwedisch: Anders de la Motte und Mans Nilsson „In Schweden stirbt es sich am schönsten“

Es ist der Nummer-Eins Bestseller aus Schweden und von dem Setting genau das, was wir uns von einem Schwedenurlaub im Sommer vorstellen: Idylle, schwedische Ruhe, Sommer... Der zweite Band der Österlen-Morde verspricht gute und skurrile Unterhaltung, ein Cosy-Krimi im Stil von Richard Osman. Hier ist entspanntes Lesevergnügen vorprogrammiert.

Mitten im geruhsamen Hochsommer gerät das süd-schwedische Österlen in helle Aufregung: Auf dem bekannten Antiquitäten-Markt von Degeberga sitzt ein Händler tot in seinem Zelt, einen antiken Dolch im Rücken. Nur zu gern lässt sich der beurlaubte Mord-Ermittler Peter Vinston aus Stockholm auch in diesen Fall hineinziehen – sehr zum Ärger der jungen Kommissarin Tove Esping, die sich endlich beweisen will.

Anders de la Motte und Mans Nilsson „In Schweden stirbt es sich am schönsten“ 2023 Droemer, ISBN-13 Preis: Taschenbuch 15,99 €, E-Book 5,99 € Hier bestellen!

Krimi-Empfehlung: Jonas Wagner „Diabolisch“

Jonas Wagner hat mit „Böse“ (werblicher Link) schon einen sehr spannenden Thriller vorgelegt und auch der neue Thriller „Diabolisch“ verspricht Spannung von der ersten bis zur letzten Seite. Jonas Wagner verehrt Don Winslow und Stephen King, denn auch bei Ihnen ist das Böse im Harmlosen verborgen, wie er in einem Interview erzählt.

1995 macht sich der sechsjährige Alex in der Abenddämmerung mit seiner älteren Schwester Lotte allein auf den Heimweg, nachdem die beiden vergeblich darauf gewartet haben, dass ihr Vater sie abholt. Doch nur Lotte wird heil zu Hause ankommen. Auf Alex warten die Eltern vergebens. Siebenundzwanzig Jahre später geschieht in diesem Dorf eine Reihe von blutigen Verbrechen. Ein Bewohner nach dem anderen muss auf grausame Weise sein Leben lassen. Oberkommissarin Larissa Flaucher versucht, einen Zusammenhang zwischen den Todesfällen zu rekonstruieren – und stößt auf nicht nur ein monströses Geheimnis.

Jonas Wagner „Diabolisch“ 2023 Harper Collins, ISBN-13 Preis: Paperback 17 €, E-Book 12,99 €, 320 Seiten (abweichend vom Format) Hier bestellen!

Skandinavische Spannung: Jan-Erik Fjell „Nachtjagd“

In Norwegen stand der Titel wochenlang auf der Bestsellerliste. Jan-Erik Fjell schafft es, drei Handlungsstränge in dem neuen Buch unter einen Hut zu bekommen. Als Leser bleibt man aufgrund des steigenden Tempos dran. Als Leser schafft man es, nicht den Überblick zu verlieren. Auch die Wendungen und das Ende kommen unerwartet. Jan-Erik Fjell lässt hoffen und als Leser warten wir auf eine Fortsetzung.

Am Ufer eines Sees in Norwegen wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, ihr geschundener Körper ist mit Wunden übersät. Kriminalkommissar Anton Brekke von der Polizei Oslo läuft es bei dem Anblick eiskalt den Rücken herunter. Wenn sich sein Verdacht bestätigt, dann hat der flüchtige Serienmörder Stig Hellum sein grausames Werk wiederaufgenommen – und bereits sein nächstes Opfer im Visier.

Jan-Erik Fjell „Nachtjagd“ 2023 Goldmann, ISBN-13 978-3-442-20648-3 Preis: Taschenbuch 16 €, E-Book 13,99 € Hier bestellen!

Für Liebhaber britischer und schottischer Krimis sei Ian Rankins „Ein Versprechen aus dunkler Zeit“ empfohlen.

