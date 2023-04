Debütroamn „Roxy“ des Schauspielers Johann von Bülow

Coming-of-Age

Johann von Bülow legt mit seinem Debüt „Roxy“ einen vielschichtigen Coming-of-Age-Roman vor, dessen Figuren überzeugen.

Roy hat es Marc vom ersten Augenblick an angetan. Die selbstsichere Art, mit der Roy in der Schule nicht nur den Lehrern Paroli bietet, sondern auch viele Mitschüler als kleine Untergebene ansieht, stoßen Marc ab und faszinieren ihn zugleich. Aufgewachsen in den 1980er Jahren in einer Doppelhaussiedlung in München, steht Marc nicht die ganze Welt offen. Roy, dessen Familie mehr Geld hat, als er je ausgeben kann, scheint ein wenig gelangweilt von allem, was möglich ist. Johann von Bülows Debüt ist ein Roman von Freundschaft

Johann von Bülow „Roxy“: Über das Buch

+ Mit „Roxy“ legt der Schauspieler Johann von Bülow ein empfehlenswertes Debüt vor. © Pantermedia/Imago/Rowohlt (Montage)

Zu Beginn des Romans macht sich Marc Berger von Berlin aus auf den Weg nach München zur Beerdigung seines besten Freundes Roy. Gleich hier bildet das Thema „Tod“ eine Art Gegengewicht zur unbeschwerten Jugend und der Freundschaft, die beide Figuren zu Beginn der 1980er Jahre in München hatten. Beiden gemeinsam ist die Disco „Roxy“, in der Freundschaft und Rivalität, Angebertum und Zurückhaltung aufeinandertreffen.

München, Achtzigerjahre: Marc wächst in der Doppelhaussiedlung auf. Er will ausbrechen, Schauspieler werden, die Welt erobern. Die liegt seinem Freund, dem Industriellensohn Roy – eigentlich Robert –, schon zu Füßen. Die beiden träumen und hoffen, wachsen aneinander, aber auch hinein in eine Glamourwelt, die sich in der Edeldisco «Roxy» trifft. Sie feiern das Dasein. Aber die Linien zwischen Freundschaft und Rivalität sind manchmal dünn. Sie lernen die umwerfende Carolin kennen, die alles verändert.

Die Disco ist der Ort, an denen sich die Jugend in den 80ern trifft. Die Angeber auf der Tanzfläche, die stillen Beobachter am Rand, um nicht aufzufallen, aber um dabei gewesen zu sein. Dazwischen die Zeitsprünge und Marcs Reise zur Beerdigung seines Freundes nach München. Marc, der Schauspieler geworden ist und in Berlin lebt. Die Parallelen zu Johann von Bülow sind unübersehbar. In einem Interview in der Süddeutschen Zeitung hat von Bülow gesagt, dass man hier sehr viel über ihn erfahre. Die Gefühlswelt, die Details seien von ihm. Auch die Authentizität sei nur möglich, wenn man über das schreibe, was man kennt.

Was ist ein Coming-of-Age-Roman Ein Coming-of-Age-Roman ist ein literarisches Genre, das sich auf die Entwicklungsgeschichte eines jungen Menschen konzentriert und seinen Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen beschreibt. Im Fokus stehen dabei oft die Erfahrungen, Konflikte und Herausforderungen, die mit diesem Prozess einhergehen. Typischerweise wird der Roman aus der Perspektive des Protagonisten erzählt und behandelt Themen wie die Suche nach Identität, die erste Liebe, das Erwachsenwerden, die Beziehungen zur Familie und Freunden sowie die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen und Werten. Bekannte Beispiele für Coming-of-Age-Romane sind beispielsweise „Die Leiden des jungen Werther“ (werblicher Link) von Johann Wolfgang von Goethe und „Fänger im Roggen“ (werblicher Link)von J.D. Salinger. Im Deutschen wird dieses Genre gern als „Bildungsroman“ bezeichnet.

Ist „Roxy“ von Johann von Bülow auch eine andere Geschichte als „The Shards“ von Bret Easton Ellis, so haben beide Coming-of-Age-Romane fast den zeitlichen Rahmen und die mit dem Thema Geld verbundenen Möglichkeiten gemeinsam. Eine Reflexion über die eigene Jugend, das Eintauchen in die eigene Gefühlswelt. Das alles machen den Roman aus und nehmen den Leser mit auf eine Reise.

Johann von Bülow „Roxy“: Fazit

Es ist eine Reise in die 1980er Jahre und ein Buch über Freundschaft und Rivalität. Eine Freundschaft, die auch über den Tod hinaus hält. Die vielschichtigen Figuren überzeugen und machen aus dem Debüt ein empfehlenswertes Buch.

Johann von Bülow „Roxy“ 2023 Rowohlt, ISBN-13 978-3-7371-0158-5 Preis: gebunden 24 €, E-Book 17,99 € Hier bestellen!

Johann von Bülow

Johann von Bülow gehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielern seiner Generation. Er wurde im Jahr 1972 in München geboren und absolvierte ein Studium an der Otto-Falckenberg-Schule. An bedeutenden Theatern wie dem Schauspielhaus Bochum spielte er Theaterrollen. Außerdem ist er in zahlreichen deutschen und internationalen Kino- und Fernsehfilmen zu sehen und arbeitet mit Regisseuren wie Oliver Hirschbiegel und François Ozon zusammen. „Roxy“ ist sein Debütroman.

