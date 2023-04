Ohne Pflanzen kein Leben: Cornelia Funkes Buch „Das grüne Königreich“

Von: Sven Trautwein

Für die Bestseller-Autorin Cornelia Funke ist es wichtig, dass Kinder Zugang zur Natur haben. Um die schützenswerte Umwelt geht es auch in ihrem neuen Buch.

Für die Bestseller-Autorin Cornelia Funke, die mit „Tintenherz“ und „Reckless“ nicht nur deutschlandweit große Erfolge feierte, steht eine schützens- und lebenswerte Natur im Vordergrund. Darum geht es auch in ihrem neuen Buch „Das grüne Königreich“. Für die Autorin sei es wichtig, dass Kinder uneingeschränkten Zugang zur Natur haben, um diese auch als schützenswert anzuerkennen und sich für ihren Erhalt einzusetzen.

Die zwölfjährige Caspia muss den gesamten Sommer mit ihren Eltern in Brooklyn verbringen. Dabei hasst sie Großstädte, allen voran New York. Zu viele Menschen, zu laut, zu schmutzig. In dem Kinderzimmer des Apartments, das die Familie gemietet hat, steht eine Kommode, in der Caspia Briefe von einem blinden Mädchen entdeckt, das an der Seite ihres Botaniker-Vaters in den 50er und 60er Jahren die Welt bereiste und Pflanzen auf ihre ganz eigene Art beschrieb. Jeder Brief wird mit einem Pflanzenrätsel eröffnet. Und so macht Caspia sich auf die Suche, um die Rätsel zu lösen, und kommt dabei den unterschiedlichsten Pflanzen auf die Spur: Rose, Zimt, Löwenzahn, Bambus und vielen weiteren. Ganz nebenbei lernt sie die Orte und Menschen in ihrer neuen Nachbarschaft kennen ... und schlägt nach und nach Wurzeln an einem Ort, von dem sie es nie vermutet hätte.