Bestseller: Die Top 6 meistverkauften Thriller bei Amazon

Von: Jessica Bradley

Amazon bietet die größte Auswahl an Büchern. Ob Verlagstitel oder Selfpublisher. Wir empfehlen Ihnen die derzeitigen sechs Top-Thriller.

Thriller legen im Gegensatz zu Kriminalfilmen weniger den Fokus auf die Ermittlerperspektive, sondern erzählen vielmehr aus der Perspektive der Opfer, die plötzlich in eine lebensbedrohliche oder ausweglose Lage geraten und Opfer eines Verbrechens werden. Die Figuren stehen im Mittelpunkt der Handlung und müssen sich alleine oder mit anderen zusammen gegen ihre Angreifer zur Wehr setzen, um zu überleben.

Ein charakteristisches Merkmal des Thrillers ist das Erzeugen eines Thrills, also einer Spannung, die während des gesamten Handlungsverlaufs präsent ist und nicht nur in kurzen Passagen auftritt. Der Leser oder Zuschauer wird durch ein beständiges Spiel zwischen Anspannung und Erleichterung in die Handlung hineingezogen und fühlt sich emotional mit den Figuren verbunden. Der Thriller lebt somit von seiner Fähigkeit, den Leser oder Zuschauer in Atem zu halten und ihn auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle mitzunehmen.

Lucy Clarke „One of the Girls“

Die sechs Top-Thriller auf der Amazon Bestseller-Liste. Spannung ist garantiert. (Symbolbild) © Oleksandr Latkun/Imago

Obwohl die Idylle zunächst perfekt scheint und die Frauen in ihrer Freundschaft mit Lexi aufblühen, wird schon bald klar, dass sie alle etwas zu verbergen haben. Mit jedem Tag kommen mehr versteckte Absichten ans Licht und die Masken beginnen zu fallen. Schließlich wird eine Leiche auf den Klippen unterhalb der Villa gefunden und die Situation eskaliert. Geheimnisse werden enthüllt und die Freundschaft der Frauen wird auf eine harte Probe gestellt.

Es sollte der perfekte Kurzurlaub werden: Lexi reist mit fünf Freundinnen auf eine griechische Insel, um ihren Junggesellinnenabschied zu feiern. Von der abgelegenen Villa mit Meerblick bis hin zu den malerischen Tavernen und weiß getünchten Straßen scheint der Urlaub zu schön, um wahr zu sein.

Lucy Clarke „One of the Girls“ 2023, dtv, ISBN 13-978-3-423-26359-7 Preis: Taschenbuch 15,95 e, E-Book 12,99 €, Seitenzahl: 432 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Maria Heinrich „Tödlicher Ehrgeiz“

Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und einem befreundeten Privatdetektiv forscht Ana in Geheimnissen herum und lässt sich trotz Bedrohungen nicht einschüchtern. Doch als eine Leiche im Wiener Prater gefunden wird, gerät nicht nur Anas Karriere, sondern auch ihr Leben in Gefahr - denn das Opfer hatte sie kurz zuvor angerufen. Ana muss nun einem teuflischen Plan auf die Spur kommen, bevor es zu spät ist. Der Roman, der mit dem Flair Wiens spielt, erzählt von den beängstigenden Ereignissen im Leben einer starken Frau. Er gewährt Einblicke in berufliche Herausforderungen und Schwierigkeiten sowie in Firmenintrigen.

Gestern war ihre Welt noch in Ordnung. Die Wiener Informatikerin Ana Rubin arbeitet hart für ihre Karriere in einem internationalen Unternehmen und der nächste Erfolg ist zum Greifen nahe. Da verschwindet ein Mitglied ihres Teams spurlos und die Polizei nimmt keine ernsthaften Ermittlungen auf. Hin- und hergerissen zwischen Sorge und beruflichen Interessen, startet Ana eine gefährliche Suche.

Maria Heinrich „Tödlicher Ehrgeiz“ 2022, Independent published, ISBN 13-978-3-950-53110-7 Preis: Taschenbuch 12,63 €, E-Book 3,99 €, Seitenzahl: 344 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Anders Alborg „Das Walhalla Projekt“

Wie empfinden Teammitglieder, die gezwungen sind, sich gegenseitig an ihre persönlichen Grenzen zu bringen und darüber hinaus zu gehen? Wie fühlt es sich für einen ausgemusterten Kämpfer an, wenn er von einem scheinbar unbesiegbaren Gegner von seiner Liebe getrennt wird? Wie fühlt es sich für einen Geheimdienstchef an, das Netz um seine ahnungslose Beute immer enger zu ziehen? Und wie fühlt es sich an, wenn man nach Jahrzehnten die Gelegenheit bekommt, seine letzte Rechnung zu begleichen? Leser des Walhalla Projekts wissen es.

Wie fühlt es sich für eine unbeugsame junge Frau an, wenn sie bei ihrer Forschung auf etwas stößt, das es gar nicht geben dürfte? Wie fühlt es sich für ihren Mentor an, wenn er deswegen noch einmal auf die Jagd nach dem Unerklärlichen gehen kann? Wie fühlt es sich für einen Schatzsucher an, der alles in seinem Leben gefunden zu haben glaubt, wenn er erfährt, dass der größte Schatz der Neuzeit noch da draußen ist?

Anders Alborg „Das Walhalla Projekt“ 2020, Independent published, ISBN 13-979-8-573-30238-6 Preis: Taschenbuch 14,99 €, E-Book 4,99 €, Seitenzahl: 360 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Marc Raabe „Der Morgen“

Die unerfahrene und ehrgeizige Kommissar-Anwärterin Nele Tschaikowski trifft am Tatort auf den berüchtigten Ermittler Artur Mayer, jedoch ahnt sie nicht, dass dies kein Zufall ist. Bald darauf werden im Internet Videos von der Toten veröffentlicht und der Fall nimmt eine dramatische Wende.

Im morgendlichen Schneegestöber an der Berliner Siegessäule steht ein verlassener Kleinlaster. Auf der Ladefläche findet die Polizei eine halbnackte tote Frau. Jemand hat ihr mit roter Farbe etwas auf den Körper geschrieben - die Privatadresse des Bundeskanzlers.

Marc Raabe „Der Morgen“ 2023, Ullstein, ISBN 13-978-3-864-93205-2 Preis: Taschenbuch 17,99 €, E-Book 14,99 €, Seitenzahl: 592 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Sebastian Fitzek „Der Heimweg“

Bisher hatte Jules noch nie eine wirklich lebensbedrohliche Situation erlebt. Doch das ändert sich, als er mit Klara spricht. Die junge Frau ist voller Furcht und glaubt, dass ein Mann sie verfolgt, der sie bereits einmal angegriffen hat und der ein Datum auf ihre Schlafzimmerwand gemalt hat - Klaras Todesdatum! Und dieses Datum wird in weniger als zwei Stunden eintreffen.

Es ist Samstag, kurz nach 22.00 Uhr. Jules Tannberg sitzt am Begleit-Telefon. Ein ehrenamtlicher Telefon-Service für Frauen, die zu später Stunde auf ihrem Heimweg Angst bekommen und sich einen telefonischen Begleiter wünschen, dessen beruhigende Stimme sie sicher durch die Berliner Nacht nach Hause führt - oder im Notfall Hilfe ruft.

Sebastian Fitzek „Der Heimweg“ 2022, Knaur, ISBN 13-978-3-426-51946-2 Preis: Taschenbuch 11,99 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 400 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Julie Clark „Der Tausch – Zwei Frauen. Zwei Tickets. Und nur ein Ausweg“

Gerade als Claire von Eva angesprochen wird, die ebenfalls auf der Flucht und für einen Flug nach Kalifornien gebucht ist, entscheiden sie sich spontan dazu, ihre Bordkarten zu tauschen. Doch als Claire schließlich in Kalifornien ankommt, erkennt sie, dass Eva nicht die Wahrheit gesagt hat. Der Tausch, der im Bruchteil einer Sekunde entschieden wurde, entpuppt sich nach und nach als Albtraum für Claire.

New York, Flughafen JFK: Heute wird Claire endlich ihrer gewalttätigen Ehe entfliehen. Minutiös hat sie alles vorbereitet. Doch ihr Plan fliegt in letzter Minute auf, und wenn Claire in das Flugzeug steigt, wird es ihr Ende sein ...

Julie Clark „Der Tausch – Zwei Frauen. Zwei Tickets. Und nur ein Ausweg“ 2022, Heyne, ISBN 13-978-3-453-42623-8 Preis: Taschenbuch 11 €, E-Book 9,99 €, Seitenzahl: 416 (abweichend vom Format) Hier bestellen