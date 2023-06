Fotostrecke: Die besten 10 Heinz Strunk Romane

1 / 10

Die Welt von Heinz Strunk ähnelt in vielerlei Hinsicht unserer eigenen. Doch im Alltag lauern hier stets Überraschungen, Wunder und Grauen. Die Geschichten in diesem Buch erzählen von einer ungewöhnlichen Seniorenorganisation namens „Freiwillig über die Klippe“ sowie von einem Autoausflug in die Prähistorie. Ein Experte erlebt einen Höllensturz in der Fernsehsendung von Markus Lanz, ein Bauer findet sich plötzlich in der Großstadt wieder und ein Tourist erlebt eine unerwartete Begegnung bei einer Thai-Massage am Strand. © Rowohlt