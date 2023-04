Neuerscheinung: Britney Spears‘ Biografie soll die Welt erschüttern

Von: Sven Trautwein

Teilen

Um Britney Spears‘ Biografie entstand ein wahrer Bieter-Krieg. Rund 15 Millionen Euro hat die Künstlerin für das Buch bekommen, das im Herbst erscheint.

Britney Spears ist eine der bekanntesten Pop-Ikonen der Welt. Ihre Musikkarriere startete sie im Alter von acht Jahren im Rahmen des „Mickey Maus Clubs“. Schon ihr Debütalbum startete weltweit erfolgreich durch. Nach Pamela Anderson und Paris Hilton erscheint in Kürze nun auch Britney Spears Biografie, die nach Medienaussagen, die Welt erschüttern soll.

Allerdings ist Britney Spears nicht nur für ihre Musik bekannt, sondern auch für ihre kontroversen öffentlichen Auftritte und persönlichen Probleme. Insbesondere im Jahr 2007 geriet sie in die Schlagzeilen, als sie öffentlich eine Reihe von Zusammenbrüchen hatte und in psychologischer Behandlung war. Im selben Jahr reichte ihr Ex-Ehemann Kevin Federline eine Scheidung ein und gewann das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder.

Britney Spears: Biografie über Kindheit und Eskapaden

Britney Spears hat mit dem Verlag Simon and Schuster einen Millionendeal für ihre Biografie abgeschlossen. © Kay Blake/ZUMA Wire/pictura alliance

Spears‘ Vater Jamie wurde später ihr Vormund und kontrollierte ihr Leben und ihre Finanzen. Dies führte zu jahrelangen Gerichtsverfahren und Streitigkeiten zwischen Spears und ihrem Vater, der bis heute als ihr Vormund fungiert. Gegenüber dem Celebrity-Magazin Page Six äußerte sie sich, dass sie keine Familie habe, die sie respektiere und drei verschiedene Versionen des Buches geschrieben habe, um mit jeder stärker zu werden.

Ultimative Bestseller: Die zehn meistverkauften Bücher weltweit Fotostrecke ansehen

Im Jahr 2021 veröffentlichte Spears eine emotionale Aussage vor Gericht, in der sie ihre Erfahrungen als unter Vormundschaft stehende Person schilderte. Sie beschrieb, wie sie gegen ihren Willen Medikamente nehmen und auftreten musste, sowie wie sie unfreiwillig Sterilisationen vornehmen lassen musste. Sie forderte die Aufhebung ihrer Vormundschaft und mehr Kontrolle über ihr eigenes Leben.

Bleiben Sie auf dem Laufenden zu Neuerscheinungen und Buchtipps mit dem kostenlosen Newsletter unseres Partners 24books.de.

Bieterkrieg um Memoiren: 15 Millionen Dollar für Spears

Um die Biografie von Britney Spears, die im Herbst bei Simon & Schuster für den englischen Markt erscheinen wird, war in den vergangenen Monaten ein wahrer Bieterkrieg entstanden. So sollen 15 Millionen Dollar an Honorar geflossen sein. Derzeit durchläuft das Buch noch letzte rechtliche Klärungen. Weitere Details zum Cover etc. sind derzeit nicht zu bekommen. Quellen zufolge rechnen alle mit einem großen Bestseller.

“This book will….shake the world. I believe that it will also be a groundbreaking instant bestseller.”

Wer sich für weitere Promi-Biografien interessiert, wird bei „Love, Pamela“ von Pamela Anderson und „Paris – The Memoir“ von Paris Hilton fündig. Sehr tiefgründig und lesenswert ist die Autobiografie „Reserve“ von Prinz Harry, die in den vergangenen Monaten viel Medienrummel erlebt hat. Das Buch wurde zum am schnellsten verkauften Sachbuch aller Zeiten.