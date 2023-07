Lang ersehnt: Britney Spears – Eine Biografie, die die Welt erschüttern soll

Am 24. Oktober erscheint die langersehnte Biografie von Britney Spears. Knapp 14 Millionen Euro gingen an die Autorin. Worum geht es im Buch?

Gemäß dem Magazin „People“ wird die lang erwartete Autobiografie von Britney Spears (41) mit dem Titel „The Woman in Me“ am 24. Oktober veröffentlicht. Der Verlag Gallery Books, ein Teil von Simon & Schuster, hat sich in einem Wettbewerb gegen andere Bieter durchgesetzt und wird das Buch veröffentlichen. Die deutsche Ausgabe, mit dem Zusatztitel „Meine Geschichte“, wird innerhalb der Penguin Random House Verlagsgruppe veröffentlicht, wie vom Verlag angekündigt. Bereits im Vorfeld hatten zahlreiche Medien über das Buch und dessen Inhalt spekuliert. Wovon das Buch handelt, lesen Sie auf 24books.de.