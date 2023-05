„Bridgerton“: Die Romane zur beliebten Netflix Serie

Von: Jessica Bradley

Wer nicht genug von „Bridgerton“ bekommen kann, kann auch die neun Romane über die Familien-Saga lesen. Romantik und Intrigen pur.

Die Fernsehserie „Bridgerton“ ist eine US-amerikanische Produktion, die am 25. Dezember 2020 bei Netflix uraufgeführt wurde. Die Serie wurde von Chris Van Dusen konzipiert und von Shonda Rhimes produziert. Sie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Julia Quinn. Im Frühjahr 2021 wurde bekannt gegeben, dass die Serie um insgesamt drei Staffeln verlängert wird. Die zweite Staffel wurde am 25. März 2022 veröffentlicht. Eine romantische Familien-Saga, die auch den Leser in den Bann zieht.

„Bridgerton“: Die Romane zur Netflix-Serie: Über die Bücher

Wir empfehlen Ihnen die neun Buchbände zur beliebten Netflix-Serie „Bridgerton“. © EverettCollection/Imago

Daphne und der heiratsunwillige Duke of Hastings, Simon Basset, schließen einen Pakt: Indem er ihr den Hof macht, erscheint der begehrte Aristokrat vergeben und Daphne rückt gesellschaftlich in den Mittelpunkt, was ihr ermöglicht, den Kuppelversuchen ihrer Mutter zu entkommen. Es entsteht ein aufregendes Spiel zwischen ihnen - bis Daphne schließlich erkennt, dass nur Simon ihr Herz erobert hat.

Als Daphne Bridgerton ihren Namen in der Kolumne von Lady Whistledown liest, kümmert es sie nicht besonders. Aber ihre Mutter drängt sie, endlich einen Ehemann zu finden, bevor ihr Ruf in dieser Ballsaison völlig dahin ist.

„Bridgerton“: Die Romane zur Netflix-Serie: Fazit

Die Handlung dreht sich um fiktive Charaktere der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert, die während der Ballsaison auf der Suche nach einem geeigneten Heiratspartner sind. Der soziale Rang der jungen Damen hängt dabei vom Urteil der britischen Königin und dem Klatsch der geheimnisvollen Lady Whistledown ab. Im Fokus der Geschichte stehen die Liebesgeschichten der acht Geschwister Bridgerton, die nacheinander erzählt werden. Eine komplexe Familien-Saga mit viel Romantik.

Julia Quinn „Bridgerton“ Band 1-9: Die Romane zur Netflix-Serie 2022, Harper Collins Verlag Preis: Alle 9 Romane im Bundle 94 €, Seitenzahl: 3703 Hier bestellen

Julia Quinn

Nach ihrem Abschluss an der Harvard-Universität hatte Julia Quinn ursprünglich den Plan, Ärztin zu werden. Allerdings nutzte sie die Zeit, die sie bis zur Zulassung zur medizinischen Fakultät überbrücken musste, um einen historischen Liebesroman zu schreiben. Obwohl sie während eines Semesters nur mäßigen Erfolg hatte, entschied sie sich letztendlich dafür, dem Schreiben den Vorrang gegenüber dem Studium zu geben. Bald darauf landeten Julia Quinns Romane regelmäßig auf den vorderen Plätzen der Bestsellerliste der New York Times - der wichtigsten in den USA. Im Jahr 2008 eroberte ihr Roman „Verführt von einer Lady“ sogar auf Anhieb den ersten Platz. Die romantischen Verwicklungen, die erfrischend witzigen Dialoge und die hinreißenden Liebesszenen in ihren Büchern überzeugten nicht nur das Lesepublikum, sondern auch Kritiker und Kollegen. Das renommierte Politmagazin TIME Magazine widmete ihr im Jahr 2003 einen anerkennenden Artikel und im Jahr 2010 wurde sie in die Hall of Fame der Romance Writers of America aufgenommen, nachdem sie dreimal hintereinander den RITA Award gewonnen hatte - den Oscar der Liebesromanszene.