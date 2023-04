Öffnen Bibliotheken am Sonntag? Verband der Bibliotheken fordert Änderungen

Von: Sven Trautwein

Der Deutsche Bibliotheksverband hat die Bundesregierung aufgerufen, öffentliche Bibliotheken auch sonntags zu öffnen.

Gerade an Wochenenden ist Zeit für private Unternehmungen. Ob Kino, Konzert, Theater oder Museumsbesuch, an Samstagen und Sonntagen lässt man gerne die Seele baumeln. Doch die Öffnungszeiten von öffentlichen Bibliotheken lassen das bisher nicht zu. Zum Welttag des Buches forderte der Deutsche Bibliotheksverband in einer Mitteilung die Bundesregierung auf, diese Regelung noch einmal zu überdenken.

Öffnen öffentliche Bibliotheken bald am Sonntag? Der Bibliotheksverband ist offen für Veränderungen. © Arnulf Hettrich/Imago

In einer Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass Opernhäuser, Museen und Theater an Sonntagen selbstverständlich geöffnet sind, ebenso wie Schwimmbäder, Kinos und Konzerthäuser. Allerdings ist es öffentlichen Bibliotheken bislang gesetzlich untersagt, ihre Informationsdienste und kulturellen Bildungsangebote auch sonntags anzubieten. Dabei ist dies der Tag, an dem insbesondere Familien und berufstätige Menschen die Bibliotheken gerne nutzen würden. Und einige Bibliotheken sind auch architektonisch sehenswert, wie die Fotostrecke zeigt.

Sonntagsöffnung von Bibliotheken ermöglichen

Volker Heller, der Vorsitzende des Verbandes, erklärte, dass die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vereinbart habe, die Sonntagsöffnung von öffentlichen Bibliotheken bundesweit zu ermöglichen. Bisher sei jedoch noch nichts passiert, obwohl die vielen Besucher und Besucherinnen in Pilotprojekten zur Sonntagsöffnung „ganz klar mit den Füßen abgestimmt“ haben.

Laut eigener Aussage vertritt der Deutsche Bibliotheksverband mit über 2000 Mitgliedern bundesweit mehr als 9000 Bibliotheken und 25.000 Beschäftigten. Im Jahr 1995 hatte die UNESCO den 23. April zum „Welttag des Buches und des Urheberrechts“ erklärt. An diesem Tag bekommen Millionen Kinder ein Buchgeschenk.

Gerade durch einen Besuch in einer öffentlichen Bibliothek können Eltern oder Großeltern ihren Kindern und Enkelkindern die Liebe zum Buch vermitteln und gemeinsam mit ihnen vorlesen, was für Kinder äußerst wichtig ist. Gemeinsam mit der Familie lassen sich dann zu Hause die Bücher im Bücherregal auf verschiedene Art und Weise sortieren.