Bevor es zu spät ist: Vier Bücher, die Ihre Beziehung retten könnten

Von: Jessica Bradley

Die Beziehung ist etwas eingeschlafen? Diese vier Bücher helfen mit Tipps und Tricks für ein spannenderes Beziehungsglück.

Wenn man schon länger in einer Beziehung ist, hat man irgendwann das Gefühl, den Partner oder die Partnerin in- und auswendig zu kennen. Manchmal schleicht sich ein Alltag ein und man lebt sich auseinander. Wenn Sie dem entgegenwirken möchten, sind hier Buchtipps, wie Sie ein wenig Abwechslung in Ihre Beziehung bekommen.

Beziehungstipps: Elise de Rijck „Die Bucket List für Paare“

Sie möchten Ihre Beziehung retten? Vier Bücher mit Tipps und Tricks. © RobertKohlhuber/imago

Wunderschöne Date-Ideen, um neuen Wind in die Beziehung zu bringen.

Spaghetti essen wie Susi und Strolch, nachts ans Meer fahren und gemeinsam die Sterne betrachten, Ihren Schatz bei einer Safari vor wilden Tieren beschützen -- ob frisch verliebt oder seit Jahrzehnten ein Paar, mit dieser Bucket List für Paare wird Ihr Leben nicht nur aufregender, Sie lernen Ihren Liebling auch noch einmal von einer ganz neuen Seite kennen.

Elise de Rijck „Die Bucket List für Paare“ 2018, Plaza, ISBN 13-978-3-958-43712-8 Preis: Taschenbuch 9,99 €, Seitenzahl: 128 Hier bestellen

Beziehungsglück: Wieland Stolzenburg „Beziehungsglücklich: 27 Tipps für eine erfüllende Partnerschaft“

Ein Beziehungsratgeber eines Paartherapeuten, so können Sie Ihre Beziehung führen, verbessern oder retten.

Wir alle möchten eine glückliche und harmonische Partnerschaft führen. Doch in jeder Beziehung gibt es Krisen und herausfordernde Phasen, die anstrengen und frustrieren. In diesen Momenten wissen wir oft nicht, was wir tun sollen. Zudem verstehen wir häufig nicht, warum es dazu gekommen ist.

Wieland Stolzenburg „Beziehungsglücklich: 27 Tipps für eine erfüllende Partnerschaft“ 2019, Eigenverlag, ISBN 13-978-1-080-67507-4 Preis: Taschenbuch 11, 99 €, E-Book 6,99 €, Seitenzahl: 127 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Isabella Löwenherz „Beziehung verbessern – die Traumpaar-Strategie“

Wie sendet man die richtigen Signale oder wie kann man die Signale seines Gegenübers deuten? Dieses Buch hilft Ihnen dabei.

Wer seine Beziehung auf ein neues Level heben will, muss die Macht der zwischenmenschlichen Ebenen für sich nutzen! Das Verstehen der Signale in der Beziehung zu Ihrem Partner ist der geheime Schlüssel für mehr Erfolg in Ihrem Liebesleben.

Isabella Löwenherz „Beziehung verbessern – die Traumpaar-Strategie“ 2019, Eigenverlag, ISBN 13-978-1-696-77336-2 Preis: Taschenbuch 5,69 €, E-Book 6,95 €, Seitenzahl: 137 (abweichend vom Format) Hier bestellen

Cupcakes und Kisses „Du bist der größte Schatz der Welt“

Wenn man nicht die richtigen Worte für eine Liebeserklärung findet, kann dieses Buch vielleicht beim kreativ werden helfen.

Dieses Buch bietet dir die Gelegenheit, deinem Schatz auf besondere Weise eine einzigartige Liebeserklärung zu machen. Jede Seite ist liebevoll gestaltet und berücksichtigt die wichtigsten Momente in eurer Beziehung. Das Buch bietet ausreichend Platz, um in alten Zeiten zu schwelgen und prägende Erlebnisse festzuhalten.

Cupcakes und Kisses „Du bist der größte Schatz der Welt“ 2020, Cupcakes und Kisses Publishing, ISBN 13-978-3-966-98195-8 Preis: gebundenes Buch 14,95 €, Seitenzahl: 80 Hier bestellen