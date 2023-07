Amazon-Bestseller Belletristik im Juni 2023 KW26

Von: Sven Trautwein

Unterhaltungsromane stehen ganz oben auf der Wunschliste der Buchkäufer. Welche Bücher führen die Liste im Bereich Belletristik an?

In fremde Welten eintauchen, sich mit den Figuren aus Romanen identifizieren. Was gibt es Schöneres, als mit einem Buch abzuschalten und den Alltag hinter sich zu lassen? Die vergangene KW 26 hat auch wieder den einen oder anderen neuen Titel in die Top-5-Liste bei Amazon gespült. Wir stellen Ihnen hier die Top-5-Titel aus dem Bereich Belletristik vor.

Platz 1: Rebecca Yarros „Fourth Wing – Flammengeküsst“

Die fünf Erstplatzierten der Belletristik-Rubrik auf Amazon in der KW 26 © Arnulf Hettrich/Imago/dtv (Montage)

Rebecca Yarros‘ „Fourth Wing - Flammengeküsst“ ist der Auftakt einer fesselnden Fantasy-Reihe, perfekt für Drachenliebhaber. Die Autorin erschafft eine faszinierende Welt voller Intrigen, mit starken Charakteren, brutalen Prüfungen und unerwarteten Wendungen, die die Leser begeistern werden.

Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Basgiath War College zu werden, zerplatzt jäh, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben, denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken – besonders Xaden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern.

Rebecca Yarros „Fourth Wing – Flammengeküsst“ Aus dem Amerikanischen von Michaela Kolodziejcok 2023 dtv, ISBN-13 978-3-423-28340-3 Preis: gebunden 24 €, E-Book 16,99 €, 768 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 2: Gerstin Gier „Vergissmeinnicht“

Der zweite Band der Fantasy-Trilogie klettert Stück für Stück das Bestseller-Treppchen empor – und das nur wenige Tage nach dem Erscheinen. Auch die Fortsetzung verspricht wieder spannende Unterhaltung, die versucht einige Fragen zu klären: Steckt eine Geheimgesellschaft hinter dem Tod von Quinns Vater? Wie bändigt man eine Sphinx– und erst die intrigante neue Mitschülerin? Und kann man überhaupt verliebt sein, wenn man ständig in Lebensgefahr gerät?

Mit Feen abzuhängen, durch Portale in eine Parallelwelt zu spazieren und Superkräfte zu besitzen, daran hat Quinn sich mittlerweile gewöhnt. Blöd nur, dass ihn jedes Geheimnis, das er aufdeckt, vor neue Rätsel stellt. Ohne Matilda und ihre ganz spezielle Art, den Dingen auf den Grund zu gehen, wäre er völlig aufgeschmissen. Dass er sie doch eigentlich vor den Gefahren des Saums beschützen wollte, hindert Matilda nicht daran, sich kopfüber ins Abenteuer zu stürzen.

Gerstin Gier „Vergissmeinnicht – Was bisher verloren war“ 2023 S. Fischer, ISBN-13 978-3-949465-09-3 Preis: gebunden 22 €, E-Book 16,99 €, 528 Seiten (abweichend vom Verlag)

Platz 3: Trude Teige „Als Großmutter im Regen tanzte“

Ein kluger und bewegend erzählter Roman über deutsch-norwegische Geschichte. Es ist ein berührendes und fesselndes Gesellschaftsporträt. Auf ihrer Suche nach der Wahrheit begibt sich Juni sowohl nach Berlin als auch in die kleine Stadt Demmin im Osten Deutschlands, die nach der Kapitulation von der russischen Armee überrannt wurde. Dabei wird Juni bewusst, dass es bei ihrer Reise um viel mehr als eine verborgene Liebe geht. Ihre Entdeckungen haben Konsequenzen für ihr eigenes Glück.

In „Als Großmutter im Regen tanzte“ wird deutlich, wie die Vergangenheit uns bis in die Generationen der Töchter und Enkelinnen prägt. Doch letztendlich ist es vor allem eine Geschichte über die heilende Kraft der Liebe.

Als Juni ins Haus ihrer verstorbenen Großeltern auf der kleinen norwegischen Insel zurückkehrt, entdeckt sie ein Foto: Es zeigt ihre Großmutter Tekla als junge Frau mit einem deutschen Soldaten. Wer ist der unbekannte Mann? Ihre Mutter kann Juni nicht mehr fragen. Das Verhältnis zwischen ihrer Mutter und ihrer Großmutter war immer von etwas Unausgesprochenem überschattet.

Trude Teige „Als Großmutter im Regen tanzte“ Übersetzt von Günther Frauenlob 2023 S. Fischer, ISBN-13 978-3-949465-12-3 Preis: gebunden 22 €, E-Book 16,99 €, 376 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 4: T. C. Boyle „Blue Skies“

Kürzlich war T. C. Boyle auf Lesereise in Deutschland und Österreich und erlebte ein Fiasko auf der Reise mit der Bahn. Davon unberührt, klettert sein Buch „Blue Skies“ weiter nach oben. Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt? Es ist ein unheimlicher, aber auch witziger und prophetischer Roman zugleich, der sich mit den Fragen der heutigen Zeit und dem Einfluss der Natur beschäftigt.

Der Countdown zur Apokalypse läuft: Kalifornien geht in Flammen auf, Überschwemmungen bedrohen Florida. „Der Planet stirbt, siehst du das nicht?“, wirft Cooper seiner Mutter vor, die ihre Küche gehorsam auf frittierte Heuschrecken umstellt. Heftige Diskussionen gibt es auch mit Schwester Cat. Sie hat sich als Haustier einen Tigerpython namens Willie angeschafft, die sie sich wie ein glitzerndes Juwel um die Schultern hängt. Die Frage nach dem Verhältnis zur Umwelt geht wie ein Riss durch die Familie, bis eines Nachts Willie aus dem Terrarium verschwindet.

T. C. Boyle „Blue Skies“ Aus dem Englischen von Dirk van Gusteren 2023 Hanser, ISBN-13 978-3-446-27689-5 Preis: gebunden 28 €, E-Book 20,99 €, 400 Seiten (abweichend vom Format)

Platz 5: Lucinda Riley „Die sieben Schwestern“

Der Auftakt der Reihe, der schon vor einigen Jahren erschien, ist wieder in den Top-5 der aktuellen Amazon-Bestseller der KW26 vertreten. Auch die Nachfolgebände haben ihren Platz auf dem Bestsellertreppchen nach und nach erobert. Es ist ein Buch, das man regelrecht nur so verschlingen mag.

„Atlantis“ ist der Name des herrschaftlichen Anwesens am Genfer See, in dem Maia d’Aplièse und ihre Schwestern aufgewachsen sind. Sie alle wurden von ihrem geliebten Vater adoptiert, als sie noch sehr klein waren, und kennen ihre wahren Wurzeln nicht. Als er überraschend stirbt, hinterlässt er jeder seiner Töchter einen Hinweis auf ihre Vergangenheit.

Lucinda Riley „Die sieben Schwestern“ 2016 Goldmann, ISBN-13 978-3-442-47971-9 Preis: Taschenbuch 12 €, E-Book 11,99 €, 576 Seiten (abweichend vom Format)